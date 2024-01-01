2023年減碳轉折點 仍需關注碳捕捉

2023年後，能源碳排量將逐年下降！COP28日前也達成協議，參與國都同意「轉型脫離化石燃料」，再生能源的增長速度也超過世界能源需求，意味著再生能源逐漸取代化石燃料。但專家指出，國際仍需要更全面且快速的減碳，並關注碳捕捉與碳儲存技術。

再生能源取代化石燃料

《衛報》報導，許多氣候專家認為，2023年將成為史上全球能源碳排量最高的一年，意味著從2024年開始，隨著淨零的趨勢，各國都逐漸減少化石燃料的使用，同時生產能源造成的碳排放也有望逐年降低。

氣候變遷智庫「Ember」報告研究了78個國家的發電情況後發現，全球太陽能發電量增加了16%，風力發電量增加了 10%。報告發現，風能和太陽能的穩步增長預計將超過世界能源需求的增長，這意味著可再生能源將開始在全球範圍內取代化石燃料。

然而，環保人士瓊納斯表示，2023年成為減碳運動的里程碑雖然值得慶祝，但要實際狀況是國際需要更快速、更全面的減碳，才能達到全球升溫1.5°C以內的目標。

碳捕捉也很重要

《時代雜誌》報導，COP28也達成歷史性協議，參與國同意「轉型脫離化石燃料」，雖然最終協議並沒有達成大多國家想要的「汰除或逐步減少」，但這也是首次達成脫離化石燃料的訊息，美國氣候特使凱瑞指出，這已足夠「對全球釋出強而有力的訊息」。

然而，大洋洲島國薩摩亞首席談判代表拉斯穆森表示，儘管協議要脫離化石燃料，但這些條文僅關注能源系統，卻未能關注更廣泛的經濟議題。她更抱怨，協議對碳捕捉或碳儲存關注不足，反而容易使各國選擇燃燒天然氣等過渡性燃料，無助於改善環境問題。

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