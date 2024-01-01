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美國超越中國 成南韓最大出口市場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓對美國的出口額在上月超越南韓對中國大陸外銷的金額，為20年來首見。路透
南韓對美國的出口額在上月超越南韓對中國大陸外銷的金額，為20年來首見。路透

南韓美國的出口額在上月超越南韓對中國大陸外銷的金額，為20年來首見，在全球經濟安全與科技供應鏈情勢緊繃之際，凸顯了經濟貿易關係的轉變。

根據南韓產業通商資源部1日的數據，南韓在去年12月對美外銷113億美元產品，高於對中國大陸的109億美元外銷數字。南韓上月整體出口年比成長5.1%，連續第三個月成長，擺脫先前一年來的下滑頹勢。

美國取代中國大陸，成為南韓的最大出口市場，反映大陸經濟面臨挑戰。不過，單月的數據不必然是貿易型態永久轉變的總結證據。大陸依舊是南韓最大貿易夥伴國，因為南韓會從大陸進口大量商品。

雖然南韓對美國出口年比數字已連續第五個月成長，但南韓表示，對中國大陸的出口也持續改善。

在數據出爐之際，美國正尋求盟國支持，希望削弱中國大陸在全球供應鏈的地位，並限制中國取得先進半導體技術。這使得南韓、日本等國夾在兩個最大貿易夥伴國之間，處境尷尬。

南韓 美國

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