美倉儲設施投資熱潮退燒

過去十年，倉儲成為黑石集團（Blackstone）和新加坡主權財富基金GIC等投資機構大舉投資的對象，新冠疫情期間，開發商在城市與郊區興建物流設施，以從不斷上漲的租金以及亞馬遜等電商公司看似永無止境的需求中獲利，但如今這股熱潮似乎已隨著利率上漲而逐漸消退。

華爾街日報（WSJ）報導，現在許多大型投資人都在削減對倉儲設施的投資。數據公司CoStar的資料顯示，2023年1至9月工業地產的開工數，比2022年同期銳減48%，為2009年同期以來的最大減幅。根據MSCI Real Assets指數，2023年第3季美國工業用不動產的銷售額比一前年大跌45%。

貸款成本高漲和租賃需求放緩，是這股熱潮退燒的主因。房仲業者表示，過去一年來許多類型的商業抵押貸款利率已翻漲近一倍，而地價下滑卻不足抵銷這種漲幅，使建商更難付擔得起營建費用。

利率大幅上升也壓低了房地產價值。Green Street估計，工業不動產價格從高峰回跌16%。

最後，由於有些電商公司放慢租賃速度，而且最近的營建熱潮增加了業主間的競爭，倉儲的空置率已緩慢上升。

所有這些原因全都讓開發商不願再蓋新的倉儲。

不同於未來需求存疑的辦公室部門，倉儲部門幾乎從未陷入危機。以歷史標準來看，目前建案數量仍然很高，空置率也低，貸款違約也很少見。由於電商活動還在持續成長，只要利率維持近期的跌勢，這個產業就有可能再度繁榮起來。

黑石集團發言人說：「我們持續看到健全的供需基本面，尤其是高品質的填入式資產，我們資產組合的出租率超過96%，租金年成長率為8%。」不過，市場降溫對黑石等投資人而言仍是頭痛問題，因為工業地產占了其持有房地產的很大一部分。