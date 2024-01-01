韓煉油廠攻電動車市場

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

在全球迅速轉向電動車和人工智慧（AI）資料中心之際，南韓煉油廠正加碼押注電動車（EV）潤滑油和用於熱能管理的液態冷卻劑，使市場競爭益加激烈。

韓國經濟日報報導，南韓煉油巨頭SK創新的子公司SK Enmove，已在2013年推出電動車潤滑油，GS Caltex和S-Oil也已在2021年各自推出電動車潤滑油產品。現代煉油近來推出電動車潤滑油品牌Hyundai XTeer EVF。

IHS Markit預測，全球電動車潤滑油需求到2025年時將達6,000萬公升，比2020年躍增五倍。從原油提煉的潤滑油，能降低齒輪摩擦阻力並防止腐蝕。電動車也需要潤滑油為馬達降溫、改善整體駕駛效率。南韓煉油業者也放眼資料中心用於熱能管理的液態冷卻劑市場，因應AI資料中心的日增需求。

電動車潤滑油和液態冷卻劑皆產自基礎油，潤滑油製造商在研發浸沒式冷卻技術這類散熱系統時，占有優勢。浸沒式液態冷卻常用於資料中心和儲能系統，直接把電池和伺服器泡在冷卻液中，咸認是比空氣冷卻更具效率的熱能管理技術。

電動車 南韓

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