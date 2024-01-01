航空業今年獲利動能減緩

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
全球機票價格於疫後飆漲情形，2023年已見趨緩。美聯社
全球機票價格於疫後飆漲情形，2023年已見趨緩。美聯社

全球機票價格通膨已在2023年減緩，隨著飛機供應可能增加，加上投資人擔心全球旅遊需求能否繼續居高不下，可能壓低機票價格，航空業2024年獲利恐難以延續2023年的成長動能。

英國金融時報（FT）分析航空分析業者Cirium的數據後發現，全球600多條航線2023年9月的平均機票價格年比上漲2.1%，低於今年初的二位數年增幅。FT分析熱門航線的單程經濟艙平均票價，不含稅金和費用。

這個數據顯示，機票價格在2023年回穩。之前旅遊需求大增又遇上全球飛機短缺，且燃料和人力等經營成本升高，使機票價格高漲，航空公司也遭受批評，如今機票價格漲幅已低於美國通膨率。美國2023年9月通膨年升率為3.7%。

不過，許多最熱門航線的票價仍遠高於2019年水準。例如，從倫敦希斯洛機場（Heathrow）飛往紐約甘迺迪機場（JFK）的單程經濟艙，2023年9月平均票價為343美元，仍比2019年同期高19%。

世界各地航空公司的獲利都已創歷來最高，從歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）到新加坡航空皆是如此，2023年全球航空業總營收預料將增至8,960億美元的新高紀錄。

但分析師警告，隨著更多飛機都將陸續交機，運能過剩可能壓低機票價格。摩根大通分析師團隊在最近一份報告指出，投資人有些擔心歐洲機票需求能否在夏季過後維持居高不下，也擔憂航空業利潤是否會修正，基於2024年的運能成長計畫，收益率是否能維持在當前的高水準，有待觀察。

美市場已出現運能過剩的跡象，迫使許多公司降價。美國西南航空2023年9月預期，2023年第4季每個可預訂座位的每英里營收，將年減10%。三位航空業主管擔心，銷售每個座位利潤可能無法在2024年延續動能。

票價 機票 2024

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