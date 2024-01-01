金融時報鐵口 2024八大預測

經濟日報／ 編譯任中原湯淑君／綜合外電

英國金融時報（FT）記者與編輯群30日已發表2024年全球八大預測，從台灣選出新總統會不會引發共軍犯台，誰會贏得美國總統大選、到日本銀行（央行）決策等議題，都有著墨。

台灣大選不會引發中共犯台：台灣1月總統大選在即，被視為立場偏「獨」的民進黨候選人賴清德民調暫居領先，他已表明會延續現任總統蔡英文謹慎的兩岸政策路線，將讓北京欠缺犯台藉口。北京相信仍有機會不動武。

川普不會再度入主白宮：假設川普克服各種法律阻礙，仍將以極微差距敗給現任總統拜登，但主因為略過半數的選民將唾棄川普，而非力挺拜登連任。川普將在四項訴訟中，將在至少一項被判刑事罪刑。

美國經濟將能軟著陸：2023年通膨快速下降，經濟成長也比多數經濟學者的預測更強。既然消費者支出仍強，工資增幅未失控，「軟著陸」應可持續至少好幾個月，但能否延續至2024年底就很難說。

大陸成長不會垮到3%以下：中國大陸地產業等經濟問題正緩步內爆，地方政府負債沉重，使消費者猶豫不決。但2024年經濟成長率仍將遠超過4%，主要是靠政府的債務紓困計畫、財政擴張措施，以及其他形式的官方金援支撐。

日本政策利率不會升到零以上：日銀2024年將會取消殖利率曲線控管（YCC）政策，也將揮別負利率政策，但到年底時利率不會高於零，因薪資成長溫吞、日圓看升，及日銀希望殖利率曲線趨陡，日銀不太可能讓政策利率轉正。

再生能源發電量不會超越燃煤：再生能源的發電量比重未來幾年雖可望超越燃煤，但2024年不太可能，因中國大陸燃煤需求仍快速增加。不過，反轉點將為期不遠，關鍵在於中國大陸對燃煤的依賴何時反轉。

投資人會大舉返回債市：「2023債券年」的希望落空，通膨火熱和利率升不停，使債市延續2022年的頹勢。但如今，投資人相信美國經濟成長將減緩，反映一連串升息的延遲效應終將顯現。隨著通膨下滑、降息在望，投資債券似乎更安全。

以哈戰爭不會擴大為區域衝突：以色列總理內唐亞胡已矢言與黎巴嫩的真主黨不共戴天，但由於美國與伊朗都不希望戰火燎原、衝突擴大，外交壓力將阻止以色列與真主黨開戰，最令人擔心的是雙方擦槍走火。

2024 美國經濟

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