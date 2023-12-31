AI晶片需求夯 2024年晶片市場規模估逼近6,000億美元

世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估，儘管2023年全球半導體市場走下坡，但2024年將成長13.1%至創紀錄的5,883.6億美元，主因是受惠於人工智慧（AI）晶片需求持續成長。

日本共同社報導，由大型晶片製造商組成的WSTS，上修其對2024年半導體市場的預估成長率，由6月預測的11.8%上調至13.1%。若達成這個成長率，2024年按營收計算的半導體市場規模，將刷新2022年創下的紀錄5,740.8億美元。受記憶晶片需求減弱拖累，2023年半導體市場規模將下滑9.4%至5,201.3億美元。

在WSTS發布這個樂觀展望之際，晶片業已開始出現需求復甦跡象，主要受到ChatGPT問世後生成式AI的廣泛使用，以及個人電腦（PC）與智慧手機銷售持續改善這兩大因素的帶動。

美國晶片巨頭英特爾（Intel）10月預估，10至12月這季將出現兩年來首度營收成長，而台積電和三星電子等競爭對手也都預測這段期間將有更佳的獲利表現。

以產品類別來看，記憶晶片將引領2024年的整個市場成長，銷售額將較2023年躍增44.8%；邏輯晶片市場預料成長9.6%，影像感測器晶片市場預估增加1.7%。

就地區來看，美國晶片市場規模在2024年可望勁增22.3%，創歷來最大成長率。許多智慧手機及PC大廠所在的亞太晶片市場，預料成長12%。日本晶片市場2024年預計溫和成長4.4%，因為該國產品銷量相對較小，因此從記憶體晶片需求急劇復甦中受益較少。