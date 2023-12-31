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2024年油金市場展望：金價有望創新高 油價有撐

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在美國利率政策轉鴿、地緣政治風險，以及各國央行持續買進等因素支撐下，2024年金價可望創歷史新高；需求成長減弱將抑制需求、但地緣政治緊張可能提供支撐，國際油價則可能在維持每桶80美元左右。美聯社
在美國利率政策轉鴿、地緣政治風險，以及各國央行持續買進等因素支撐下，2024年金價可望創歷史新高；需求成長減弱將抑制需求、但地緣政治緊張可能提供支撐，國際油價則可能在維持每桶80美元左右。美聯社

美國利率政策轉鴿、地緣政治風險，以及各國央行持續買進等因素支撐下，2024年金價可望創歷史新高，上看每英兩2,300美元；需求成長減弱將抑制需求、但地緣政治緊張可能提供支撐，國際油價則可能在維持每桶80美元左右。

金價現貨價格在2023年漲逾13%，以每英兩2,062美元封關，為2020年以來最佳表現。盛寶銀行的大宗商品策略主管韓森說： 「繼2023年表現出人意料的強勁後，我們認為2024年金價將進一步上漲，主要由三大因素推動，包括避險基金追高、央行繼續堅定購買實體黃金，以及指數股票型基金（ETF）投資人的新需求。」

金價在去年12月4日創下每英兩2,135美元的紀錄高點，因為在美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派傾向後，投資人押注美國將在2024年初放鬆貨幣政策。

摩根大通預計黃金將在2024 年中期出現「突破性反彈」，預期的最高目標價為每英兩2,300 美元。瑞銀則預測，若央行果真降息，到2024年底金價將升抵每英兩2,150美元。

在油價展望方面，根據路透的調查，分析師質疑石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）能否維持減產以支撐市場。

路透2023年12月訪調的經濟學家與分析師預測，2024年全球基準的布蘭特原油期貨價格平均每桶82.56美元，低於同年11月預測的84.43美元。2023年布蘭特原油均價約為每桶82.17美元。2024年美國原油期貨預估平均每桶78.84美元。

NORD Landbk分析師懷比瑞克說：「從需求面看，預計未來幾個月不會有太大推動力。」「供應面仍然有疑問。對於OPEC+是否有能力按照最近的決定減少供應仍有很多疑問。」

受訪的分析師也認為，地緣政治風險將使油價未來幾個月劇烈波動，2024年的風險更高於2023年。

金價 美國 風險 油價 OPEC 聯準會

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