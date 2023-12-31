17歲中國交換生疑在美被綁架 中國父母遭勒索贖金
英國廣播公司（BBC）報導，17歲中國交換學生莊凱（Kai Zhuang，音譯）疑似在美國猶他州被綁架，其父母在中國遭索要贖金，當地警方目前協同聯邦調查局（FBI）、大使館和中方官員合作尋找少年下落。
河谷警局28日接獲校方通報表示，莊凱雙親在中國遭勒索贖金，其中還附上一張莊凱的照片，憂心他可能被綁架了。
警方前往調查時，寄宿家庭並未發現莊凱不在家，更表示最後一次看到莊凱是在27日晚間，隔天上午貌似有聽到他的聲音。
調查員起初認為莊凱在寄宿家庭「被強行擄走」，29日又改口目前沒有相關證據顯示被擄。
河谷警局警長沃倫（Casey Warren）表示正在合作聯邦調查局（FBI）、大使館和中方官員合作尋找少年下落。
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