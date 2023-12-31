阿根廷總統致函金磚國 婉拒加入

阿根廷總統府廿九日正式拒絕加入金磚國家（ＢＲＩＣＳ），並宣布總統米雷伊已致函金磚五國領袖婉拒加入。

綜合美聯社、法新社和路透報導，在寫給巴西、俄羅斯、印度、中國大陸及南非等金磚五國領袖的信中，米雷伊指稱，現在不是加入新興國家集團的適當時機，自己的外交政策在許多方面與前政府不同，因此前政府部分決策將被重新審視。

米雷伊也在信中說，期望與金磚五國強化雙邊關係，增加貿易投資流動，已準備與五位領袖個別會晤。這封信簽署的日期是廿二日，但阿根廷官方選在今年最後一個工作天公布，而阿根廷的金磚國家成員資格原定明年元旦生效。

米雷伊八月競選總統時，就表明反對加入，還說阿根廷的地緣政治盟友是美國和以色列，不會與共產國家結盟。

米雷伊十一月曾低調訪美，會晤國際貨幣基金（ＩＭＦ）及拜登政府官員，爭取華府援助阿根廷搖搖欲墜的經濟。十二月十日就職前夕，他在布宜諾斯艾利斯會見美國國安顧問蘇利文及白宮國安會西半球事務資深主任龔薩雷茲等美國代表團，並獲華府支持阿根廷與ＩＭＦ展開談判。

南華早報日前亦報導，北京已凍結一筆與阿根廷的六十五億美元（約台幣二○一三億元）換匯協議。該資金來自兩國自二○○九年以來每年續約的一項協議，阿根廷在進口上仰賴這筆資金，並償還對ＩＭＦ的債務，對該國至關重要。日本朝日新聞報導，米雷伊決定不加入，可能使阿中關係惡化。