美國會對中政策 明年聚焦經濟

美國之音卅日報導，一月成立的「美國和中共戰略競爭特設委員會」主席、共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格說，美國國會兩黨過去一年在推動制定抗中策略上取得重要進展。美中關係雖在十一月舊金山「拜習會」後有所緩和，但中共仍是最大地緣政治威脅，這也是國會兩黨普遍共識。他與共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）及民主黨籍聯邦眾議院史蒂文斯（Haley Stevens）均表示，明年國會的對中政策工作將聚焦經濟議題。

蓋拉格提到，美國國會甫通過並由拜登簽署的明年度國防授權法（ＮＤＡＡ），納入多項前述特設委員會的政策建議，包括撥款研究盡快向台灣交付魚叉反艦導彈的可行性、透過美台軍事網絡安全合作計畫強化嚇阻，以及在印太地區制定傳統陸基飛彈部署戰略等。他表明對今年的工作很滿意。

美國國會兩黨和華府分析家咸認為，拜習會後美中關係的競爭本質不變。蓋拉格直言，顯然拜登政府正採取一種比較友善或包容的方式，但「我認為那是愚蠢的錯誤」。他並形容中國是「有敵意的外國實體」。川普任內的美國國務院中國政策首席顧問、美籍華裔學者余茂春認為，美中競爭的根本問題是制度差異，由於中國不會改變體制，因此美中競爭關係明年不變。

美國國會兩黨雖就如何抗中的方法與政策力道有些微差距，但共識是當前美中經濟關係不再符合美國國安及國家利益，必須調整。

巴爾就說，他明年工作重點之一將是持續尋求阻止外資流入中共。史蒂文斯則說，她很重視美國對中國原料的仰賴，希望美國和盟友合作開發關鍵礦產及原材料。而該特設委員會十二月發布的政策建議報告寫道，希望鼓勵加速抽離目前對中國企業的投資，並將這些資本轉而投資美企。