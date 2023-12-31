桑默斯：別低估通膨風險

美國前財政部長桑默斯表示，投資人或許正低估通膨風險，市場預期才會迅速轉向聯準會（Fed）即將放鬆貨幣政策。他重申，宣稱「軟著陸」達陣的時機未到。

桑默斯29日上彭博電視台「華爾街一周」節目時說：「我認為，市場或許仍低估一個風險：今後抑制通膨的進展不如眾人期待多，Fed放鬆貨幣政策的空間也不如預期大」。

美國2023年通膨降溫速度超越Fed官員和外部分析師預期，Fed偏好的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數—6至11月的年化增幅僅1.9%，是逾三年來首次低於2%目標。期貨市場價格顯示，交易員推測2024年Fed可能降息超過1.5個百分點。

桑默斯說：「我不確定我國2%通膨達標能否持久。」這位哈佛大學教授指出，聯邦政府公務員調薪、罷工活動、勞動市場緊繃、地緣政治風險、以及房價回升，都可能是通膨復燃的壓力源。他表示，此刻要宣稱「軟著陸」已發生，「我認為時機還不成熟」。

桑默斯預料，隨著國家安全和地緣政治衝突成為全球關注焦點，美國「勢必得大舉投資國家安全各方面，包括把國防支出提升至遠高於目前預估水準」。