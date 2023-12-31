亞洲澳洲房市 明年風險增

亞洲許多經濟體的建商和債權人正感受到利率高升和監管整頓的壓力，這也代表亞洲房地產業的困境並不只限於中國大陸的房市危機。彭博資訊分析，以下是2024年可能爆發房市風險的一些經濟體：

南韓

在亞洲，南韓的房市壓力僅次於大陸，連年上漲的南韓房價在2023年寫下25年來最大跌幅。南韓央行把利率升到15年高點，衝擊了房市。儘管2022年底就曾爆發房市危機，當時主因在於用於建築融資的項目融資債券。南韓央行表示，這種債券的風險2024年可能再度加劇，儘管官員評估南韓的金融體系屆時仍將保持穩定。

印尼

印尼央行自2005年來最激進升息使一些負債累累的住宅建商承受壓力，因家庭購買力受到抑制。本幣貶值更讓情勢雪上加霜。惠譽11月底表示，Agung Podomoro的2024年6月到期1.32億美元債券可能違約，Lippo Karawaci的再融資風險也上升，並下調後者2025年1月到期的美元債評級至CCC＋。

越南

越南政府的打貪運動使原就供應過剩的越南房市再受打擊，企業發債受阻，引發流動性緊縮和借款人拖欠還款等。雖然監管干預和多次降息減緩了惡性循環，但跡象顯示，越南房市仍有重重問題。

標普全球評級信用分析師指出，有些銀行的資本緩衝薄弱，或對房地產曝險很高。

香港

在市場擔憂融資成本飆漲和大陸房市危機蔓延影響之際，香港幾家開發商發行的美元永久債券8月遭遇多年來最猛烈拋售。

投資人緊張情緒的背後是房市大跌，香港房價跌到近七年來最低，需求已低迷到開發商被迫降價促銷，導致以大幅折扣出售法拍屋的銀行也難以吸引買家。

澳洲

澳洲的房地產業壓力略有不同，澳洲央行的激進緊縮周期，引發的是對家庭承受利率上升能力的擔憂，因為在疫情期間以紀錄低點固定利率發放的大量房貸，將重新定價成更高的浮動利率。澳洲央行10月警告，有一小群家庭正處於財務壓力早期階段，但群體正在擴大，一旦期限到期，預料約有14%的固定利率借款人將面臨房貸還款金額增加逾60%的情勢。