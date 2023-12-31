全球富豪今年資產增46兆

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉CEO馬斯克奪回2023年全球首富。（美聯社）
特斯拉CEO馬斯克奪回2023年全球首富。（美聯社）

對於全球最富有的人來說，2023年是東山再起之年，前五百大富豪一年來淨資產總計大增1.5兆美元（約新台幣46兆元）。科技股股價飆風再起，讓特斯拉執行長馬斯克擠下LVMH集團董事長阿諾特，重新坐上世界首富寶座。前十大富豪榜上，更有多達八人出身科技界。

據彭博億萬富豪指數，全球前五百大富裕人士的淨資產，2022年驟減1.4兆美元，但2023年收復所有失土，合計激增1.5兆美元。富豪身家飆升，與科技股表現密切相關。人工智慧（AI）熱潮帶動下，今年科技股再寫新高，使科技富豪的財富衝高48%、或6,580億美元。

馬斯克拔得頭籌，從法國奢侈品大亨阿諾特手上，奪回世界首富頭銜。12月30日為止，馬斯克名下財富增加920億美元至2,290億美元（約新台幣7兆元），主要是他持有12.95%的特斯拉股票。特斯拉是全球最有價值車廠，2023年股價以248美元封關，全年暴衝130%。

阿諾特落居第二大富豪，財產僅增170億美元至1,790億美元，落後馬斯克500億美元。全球精品需求放緩，傷害LVMH股價。

亞馬遜創辦人貝佐斯的財產，成長699億美元至1,770億美元，在世界富豪榜上位居第三。

微軟股價今年攀漲57%，帶旺過往高層。微軟創辦人比爾蓋茲為第四大富豪，財產增加315億美元，原因是他持有微軟1.4%股權，以及他透過Cascade投資公司，握有數十家上市公司股票。微軟前執行長鮑默爾名列第五，身家提高450億美元。

一度要和馬斯克上演鐵籠格鬥的Meta執行長祖克柏，今年資產增加825億美元，為第六大富豪。

巴菲特位居第十，今年財產成長123億美元至1,200億美元。全球前十大富豪中，只有巴菲特和LVMH的阿諾特不屬科技業。

2023年財產減損最多的是印度富豪阿達尼（Gautam Adani），放空機構興登堡研究公司發布報告，導致阿達尼的財產光在1月27日一天就蒸發210億美元。

微軟 阿諾

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