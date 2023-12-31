黃仁勳身價漲兩倍 衝1.3兆

在AI題材的加持下，晶片製造商2023年的漲勢凌厲，激勵費城半導體指數繳出十多年來最亮眼的全年漲幅，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的個人資產淨值，今年來也躍增兩倍至440億美元（約新台幣1.3兆元），躍居今年賺最多錢的富豪之一。

彭博億萬富豪指數顯示，截至本月29日收盤為止，輝達共同創辦人黃仁勳2023年來個人資產淨值累計增加302億美元，達到440億美元，在彭博富豪排行榜名列第29名。

像是特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏及亞馬遜創辦人貝佐斯等千億美元富豪，今年迄今財富大增不在話下，但排行第13名以下的百億美元富豪，財富增額沒有一人超過黃仁勳。

黃仁勳的資產淨值暴增，主要反映輝達今年來股價飆漲239%，成為首家市值突破1兆美元的晶片公司，使他名下近8,700萬股輝達股票，價值大增至約430億美元；其持股相當於輝達3.5%股權。超微（AMD）以130%漲勢的緊追在後，兩者均被視為AI的立即受惠者。