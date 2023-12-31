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標普、惠譽示警 美企違約率將走高

聯合報／ 記者周克威、編譯任中原／綜合報導

標普日前已表示美國企業違約率逐月攀升，惠譽昨再警告，即使美國聯準會（ＦＥＤ）在二○二四年降息，但歐美企業違約率仍將會持續走高，二○二三年以來，美國槓桿貸款違約率從百分之一點六上升至百分之三點○四、高收益債券的違約率從百分之一點三五升至百分之二點九九。

惠譽再示警，顯示美國金融市場仍有潛在風險。惠譽預期聯準會明年將降息三碼，低於市場預期的六碼，因為利率、借貸成本維持高位，企業違約率將進一步走高，尤其次高收益債券違約率。

國內大型法人機構指出，在最新評估，惠譽對二○二四年槓桿貸款違約率區間由現在的百分之三點○上升至百分之三點五至百分之四點○，但事實上，與五月時的預測相比，上緣已由百分之四點五下調到百分之四點○。在高收益債違約率部分，惠譽較保守，預計由目前的百分之二點九九翻倍至百分之五點○至百分之五點五，大幅高於五月預測的百分之三點五至百分之四點五。

不過企業違約率是落後指標，ＦＥＤ尚未降息但市場利率已大幅下滑，因此只要經濟沒出現硬著陸、第二季金融環境沒收緊，企業違約率的攀升是景氣循環非金融系統風險。儘管美國第三季經濟年增率達百分之五點二，但民調顯示，美國選民仍對經濟不滿意。

風險胃口若要全面崩潰，可能需要真正重大的地緣衝突，例如美、中因為台灣而開戰，或央行誤算貨幣政策結果未能抑制通膨。

美國 惠譽

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