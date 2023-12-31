美銀服務高階客戶培訓嚴謹 新鮮人變理專要教五年

美國銀行（BofA）有大約500名的理財專員專門去服務站在金字塔頂端的客戶。這些客戶可投資資產至少有300萬美元。美銀有一套培訓機制，社會新鮮人得花上五年才能成為正式理專。

美銀專責最富裕客戶的部門所管理之資產，共計5,730億美元。這部門2023年夏季新聘47位分析師（analyst），較去年多75%，多數剛從大學畢業，過去也曾有在美銀實習的經驗。新人培訓計畫從每年7月開始，為期二年，完成一個個案研究後便可升任為儲備理專（associate），再受訓三年後才有機會成為正式理專（advisor）。

在成為儲備理專之前，新進分析師必須完成四輪訓練內容，並在最後一輪從25個服務項目類型中，擇一領域專研。負責人才培訓計畫的米勒指出，大學生活和在企業的實務經驗差異很大。這兩年的完整培訓，是這些年輕分析師投入理專職涯前，得以廣泛探索各專門領域的階段。

培訓一開始是為期五周的職前訓練，新進人員於此時學習公司的組織沿革與架構、財富管理等基本概念，以及私人銀行的內部運作方法，同時也學習如何進行團隊工作。接著進入四輪的正式培訓期，每一輪為期六周。

第一輪，分析師先跟著私人銀行部門的資深理專，從一開始便直接面對客戶，除了教導客戶使用銀行的基本服務外，也開發潛在客戶，並從既有客戶當中發掘有機會使用其他服務項目的人。

第二輪，分析師開始跟著資深信託專員協助客戶規劃資產、建立並管理財產。第三輪則向投資經理人學習如何建立投資組合。最後一輪，分析師從銀行的25個部門當中，擇一鑽研其專門領域。

兩年的培訓課程以集大成式的個案研究做結，由正式理專扮演坐擁大量資產的潛在客戶，分析師則須依照眼前虛構客戶的條件與需求，設計合適的理財方案。