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阿根廷正式拒絕加入金磚國家

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）當地時間周五（12月29日）阿根廷總統米萊已致函金磚國家領導人，正式決定退出加入這個由全球主要新興經濟體組成的聯盟。

米萊表示，現在不是阿根廷成為正式成員的“適當時機”。

金磚國家巴西、俄羅斯、印度、中國和南非同時也是二十國集團成員，其於今年8月宣布，將接納六名新成員。

阿根廷、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合酋長國的成員身份原定於2024年1月1日生效。

金磚國家目前約佔世界人口的40%，GDP佔全球的四分之一以上，有多達14個主要來自亞洲、非洲和中東的國家表示有興趣加入該組織。

米萊推翻前任決定

致金磚國領導人的信件由米萊簽署，並被多家媒體發布。信中稱，阿根廷加入金磚國集團“目前被認為是不合適的”，但米萊表示願意與金磚五國領導人分別舉行會晤。

政治圈外人、激進自由派米萊在總統大選中擊敗阿根廷傳統政黨。其在競選中曾誓言不會加入金磚國家集團。

他在信中稱，其外交政策“在許多方面與上屆政府不同。從這個意義上說，先前政府做出的一些決定將會被重新審視。”

米萊的前任、前中左翼總統阿爾貝托·費爾南德斯（Alberto Fernandez）曾贊成阿根廷加入金磚國家組織，並將其視為開拓新市場的機會。

阿根廷“不會與共產黨結盟”

在競選期間，米萊曾表示“我們的地緣政治取向是與美國和以色列結盟。我們不會與共產黨結盟。”

米萊在整個總統競選期間貶低了“共產主義”國家，並宣布，盡管中國在南美的投資不斷增加，他不會與這些國家保持外交關系。

盡管曾發誓要切斷與主要貿易伙伴中國和巴西的聯系，但自上任以來，他采取了更為溫和的表態和語氣。

米萊將自己定義為“無政府資本主義者”，並實施了一系列措施來放松對經濟的管制，近幾十年來該國經濟一直以國家干預主義為特征。

上任後不久米萊即表明了其經濟計劃，並聲稱“除了緊縮政策和休克療法外別無選擇。”

他堅稱是其前任讓國家財政空虛，並走上了惡性通貨膨脹的道路。

（美聯社、法新社）

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