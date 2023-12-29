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美股創新高指日可待！ 但分析師舉4理由最快2月回檔

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數距再創新高只差臨門一腳，華爾街大多頭Tom Lee預期，即使標普500未在29日攀抵新高峰，也可能在1月登頂。路透
美股標普500指數距再創新高只差臨門一腳，華爾街大多頭Tom Lee預期，即使標普500未在29日攀抵新高峰，也可能在1月登頂。路透

美股標普500指數距再創新高只差臨門一腳，華爾街大多頭Tom Lee預期，即使標普500指數未在29日（周五）也就是2023年最後一個交易日攀抵新高峰，也可能在1月登頂。不過，他也列舉四個理由，預測最快2月，美股就會拉回修正。

MarketWatch報導，有「永遠的多頭」稱號的Fundstrat研究部主管Tom Lee指出，回顧歷史，美股大盤先大幅下挫，然後從谷底翻揚並一路漲回先前高峰，接著又狂跌的情況，十分罕見。

Lee說：「標普500指數先跌20%，然後反攻到只差1%就重返先前空前最高點%，自1950年以來這種情況曾經發生過11次。這11次當中，有11次標普500指數很快就締造空前新高紀錄。」

他表示，重登歷史新高費時平均7天，最長是20天。由此推算，標普500指數可望在2024年1月衝上新高價位。

而且，市場還可能繼續乘勝追擊。Lee在報告中寫道，接下來18個月期間，最大漲幅的中位數為22%，只有一次，即2007年5月，進一步上漲幅度很小（小於5%）。

不過，總是看多美股後市的Lee提醒投資人，前述11次事例中，有7次美股在創新高後就觸頂下滑，但傾向稍稍拉回修正，幅度通常在2%至5%。按目前價位推算，那意味標普500指數可能回跌到4,400點至4,500點。

Lee舉出這回美股在攻頂後拉回整理的四個潛在理由：

一、Fed降息時點不明

美國聯準會（Fed）可望在2024年降利率，投資人屏息以待，目前市場預估首次降息時間可能在3月。但在Fed真正啟動降息循環之前，如有任何跡象顯示決策官員對開始降利率有疑慮，投資人見苗頭不對，可能先拔腿開溜。

二、等不及見到AI挹注營收

2023年助漲大型科技股的一大驅動力量，是人工智慧（AI）題材。但若是遲遲看不到AI協助拉抬科技公司營收的效益，AI相關投資轉化為實際營收成長的時程比預期遲緩，失望性賣壓將隨之湧現。

三、漲多後須回檔整理

基於2023年美股漲幅可觀，標普500指數的相對強弱指標（RSI）仍盤旋在70--所謂「超買」的門檻--之上，股市有必要回檔整理。

四、選舉年報酬季節性

Lee認為，美股在2月至3月回檔，「與選舉年報酬季節性相符」。美國總統大選訂於2024年11月舉行。

但他說，漲多拉回是健康的，並預測美股2024年漲勢將集中在下半年，標普500指數年底前可望攻上5,200點。

在美股大盤回跌期間，Lee認為小型股將強勢表態，2024年iShares羅素2000 ETF可望躍漲50%。

Lee說：「畢竟，利率下滑、Fed轉鴿，經濟動能改善，房市復甦，依我們之見，多重因素將促成小型股大漲。」

美股 指數 標普

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