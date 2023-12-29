妖鎳不再…2023金屬交易黯淡無光 鎳最慘恐跌逾40%

今年全球金屬交易大致平淡，鎳表現最差，且短期內可能不見轉機。

彭博資訊報導，用於製造不鏽鋼和電動車電池的鎳金屬，今年在倫敦金屬交易所（LME）的跌幅勢將超過40%，為2008年以來最大。反觀LME銅價有3%的漲幅，以及新加坡鐵礦砂漲了20%，鎳將成為今年表現最差的工業金屬。

受全球經濟逆風和中國大陸經濟成長前景的不確定性影響，金屬今年全年承壓。追蹤六種金屬的LME指數今年跌超過5%，將是連續第二年以下跌收官。

在多數情況下，對供給吃緊，甚至供給短缺的顧慮，都被證實是毫無憑據或言之過早，這用來形容鎳的情況特別貼切，因最大鎳生產國印尼的供應量大增，鎳金屬充斥市場，需求成長卻減弱。

華泰期貨分析師在其網站發布的報告中指出，鎳供給持續增長，但需求卻不見起色。

受到對美國聯準會（Fed）明年降息樂觀預期的加持，在銅價於第4季回彈後，今年漲幅轉正。高盛集團分析師在18日的報告中說，銅價在未來12個月內將攀抵每噸1萬美元。