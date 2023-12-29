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靠2國市場大進補！中國2023年將超越日本 首成最大汽車出口國

中央社／ 東京29日綜合外電報導
根據日經亞洲報導，2023年中國的汽車出口量預計將超越日本，首度躍居世界第一。路透社
根據日經亞洲報導，2023年中國的汽車出口量預計將超越日本，首度躍居世界第一。路透社

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，2023年中國的汽車出口量預計將超越日本，首度躍居世界第一，歸功於中國擴大對俄羅斯與墨西哥等國出口，以及全球電動車產業持續發展。

根據中國汽車工業協會初步統計，2023年1至11月中國汽車出口達441萬輛，跟2022年同期相比增加58%。而日本在相同期間的汽車出口量為399萬輛，跟2022年同期相比增加15%；日本2023全年出口量估計約430萬輛。

日本上次跌落世界最大汽車出口國寶座是在2016年，當時是被德國超越。

中國目標成為汽車大國，並鎖定搭上全球車市轉移至電動車的趨勢來實現。

另一方面，日本與西方車廠退出俄羅斯市場，提振中國汽車外銷。2023年1月至10月，中國總計出口73萬輛汽車至俄國，是2022年同期的7倍。

繼俄羅斯之後，中國汽車出口漲幅第二大市場是墨西哥，成長了71%至33萬輛。中國車廠希望先在墨西哥建立客群，當作搶攻美國與加拿大市場的跳板。

中國外銷的汽車多為汽油車與柴油車，而新能源車主要銷往歐洲與東南亞，產品多出自在中國有設廠的美國電動車大廠特斯拉（Tesla）與中國的比亞迪。

中國汽車工業協會統計，2023年1至10月中國的電動車等新能源汽車出口增加77%，達到143萬輛，占整體汽車出口比例為34%。

比亞迪的主力休旅車款Atto 3在歐洲售價3萬8000歐元，明顯低於當地一般電動車售價介於5萬至6萬歐元間。

在日本車廠占有一大比例的東南亞市場，中國車廠也已擴大出口。從中國2023年1至10月的新能源汽車出口目的地來看，亞洲逼近歐洲；其中對泰國出口量達到2022年的2倍，超過英國。

美國顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）的常務董事鈴木智之指出，中國汽車出口競爭力優勢主要來自「中國政府大規模補貼，擴大了汽車製造供應鏈和出口」。

日本 俄羅斯 美國

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