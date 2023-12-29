快訊

今年10檔金融股受委屈了！2024年第一金（2892）和它最有可能大漲

蘋果Vision Pro第二代顯示器 傳使用RGB OLEDoS技術

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓媒體傳出蘋果頭戴裝置Vision Por第二代，計劃採用RGB OLEDoS技術。美聯社
南韓媒體傳出蘋果頭戴裝置Vision Por第二代，計劃採用RGB OLEDoS技術。美聯社

一份供應鏈報告顯示，蘋果（Apple）可能會在預定2027年發表的第二代混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro 2，採用RGB矽晶 OLED（OLED on Silicon，OLEDoS）技術，讓顯示器更為明亮。

目前正在生產，預定明年初上市的Vision Pro，使用的顯示器是白色OLED加彩色濾光層（WOLED+CF）。這種技術因光線需要經過另一個濾光層，最後影像的亮度會有一定減損。

南韓電子專業媒體The Elec提供的Omdia Outlook報告指出，蘋果計劃2027年將第二代Vision Pro的顯示器改為效率更好的RGB OLEDoS，RGB OLEDoS裡的紅、綠、藍子像素，能同時產生光線與色彩，因而不需要彩色濾光層，整體亮度得以保留。

蘋果第一代Vision Pro使用的WOLED+CF顯示器，仰賴日商Sony供應，Sony能供應的顯示器數量可能攸關Vision Pro出貨量。若升級到RGB OLEDoS，能供應的廠商也還是很有限。目前南韓三星電子旗下一家公司是唯一可以生產這類面板的公司，產品供應給美國軍方。

專門報導蘋果產品消息的媒體AppleInsider分析，雖然還不確定Omdia是否有特殊管道了解蘋果相關供應鏈，但這樣的發展是可能的，因為符合蘋果尋求更好、更亮顯示器的本性。

這份報告推估蘋果Vision Pro 2在2027年推出的時間點，也符合知名蘋果分析師郭明錤先前預估的時點。蘋果2025年可能推出一款較平價的頭戴裝置，但也可能取消，因為蘋果想等RGB OLEDoS這類技術更完善後，改善最初產品。

南韓 美國 蘋果

延伸閱讀

一次掌握2024年美股五大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

各家業者磨刀霍霍向AI PC 但ARM架構已經先走一步

立訊創辦人王來春…女版郭台銘

靠iPhone或祕密武器？分析師預期：蘋果2024年拚4兆美元市值

相關新聞

連哈佛MBA找工作也變難 求職成功率降到逾5年最低

美國頂尖商學院之一、哈佛大學商學院畢業生的求職成功率降到逾五年來最低，表明市場對招聘優質人才的需求正在放緩。

是她！法國萊雅繼承人成首位身價破1000億美元女性

根據彭博億萬富豪指數排行榜，法國萊雅集團 （L'Oreal）繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt M...

捷星日本工會新年假期罷工 參與罷工人數創單日新高

日本廉價航空捷星日本（Jetstar Japan）今天宣布，受到工會罷工影響無法確保足夠人員，取消本日國內線17個航班。...

蘋果Vision Pro第二代顯示器 傳使用RGB OLEDoS技術

一份供應鏈報告顯示，蘋果（Apple）可能會在預定2027年發表的第二代混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro 2...

矽谷正夯的 AI「末日值」是什麼？ 科技業大老末日值多少？

「你的『末日值』是多少？」據說已成了矽谷科技圈新貴近期最常掛在嘴邊的問候語，對於身處AI產業的人來說，這更是一個無法含糊其詞糊弄過去、避而不談的議題。「末日值」到底是什麼？詢問他人「末日值」的意義何在？

哈佛研究：對未成年人打廣告 社媒去年賺110億元

哈佛大學「陳曾熙公共衛生學院」(Harvard T.H. Chan School of Public Health)27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。