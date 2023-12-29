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台幣今年料升值封關 農曆年前行情看旺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台幣若能在周五、歲末最後一個交易日守住漲勢收紅，台幣全年將以升值封關。路透
台幣若能在周五、歲末最後一個交易日守住漲勢收紅，台幣全年將以升值封關。路透

台幣過去逾一周的強勁漲勢在歲末最後一個交易日仍然持續，若周五能守住這波急彈收紅，台幣全年將以升值封關。此外，季節性資金流與聯準會立場轉向，可望協助台幣行情農曆年前不熄火。

彭博資訊報導，台北時間上午10時8分，台幣兌美元小幅走升至30.684，累計本月勁揚逾1.8%，漲勢在主要亞幣裡排第三；連續兩個月的反彈共急升逾5.5%，前10個月的跌幅已全數收復。

元大投顧首席經濟分析師陳森林受訪時說，「元月行情、農曆年的季節性效應將有助台幣在第1季走強」，過去10年的經驗顯示，台幣在農曆年前有六成機率升值。

2023年台幣匯價主要受聯準會利率政策的主旋律牽引。由於外資撤出台股、內資搶買美元固定收益商品，加上出口不振，台幣11月初一度觸及2016年以來最低的約32.5；然而隨聯準會暫停升息且釋出鴿派訊號，台幣在最後兩個月一改頹勢，包括澳新銀行與野村也都看旺台幣2024年走勢。

即使明年1月有總統與立委大選的政治面變數，但從近來外資歸隊台股看來，市場淡定看待。

陳森林分析指出，這次選情異常冷清，目前的市場反映顯示，不論開票結果為何，目前的格局都不會改變，「美中關係這個前提更重要，只要美中關係不改善，兩岸關係就會維持現狀」。

根據台灣證交所截至周四的數據，累計外資在本月買超台股台幣1,679億元。周五早盤，台股加權指數在去年3月以來的高檔區狹幅震蕩。

台幣 台股 聯準會

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