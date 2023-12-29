搭國泰航空旅客注意！機師流感缺勤多 將取消部分年底航班

香港國泰航空公司28日晚間表示，在12月流感季節期間，機師因病缺勤較預期多，作為應對措施，決定主動取消部分年底航班。

彭博資訊報導，國泰航空發布聲明說，少數航班將受到影響，稱本月「機師因季節性疾病而缺勤的情況高於預期」。

根據Webb-Site.com的機場數據，國泰航空29日將削減至少14班客運航班，約占香港出發航班的11%。受影響航班包括往來雪梨、德里、台北、上海和新加坡。30日則暫定有20班機取消。

國泰航空指出，自12月中以來，少於總數1%的客運航班被取消。國泰強調，整體營運保持正常，且於年節假期出行高峰期間，顯著增加航班數量。對於有臨時航班變動，將致力確保航班正常運作，減輕對乘客影響。