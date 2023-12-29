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美元指數一周來首次上漲、日圓走高 但市場交投清淡

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數28日出現一周以來首次上漲。 路透
美元指數28日出現一周以來首次上漲。 路透

周四美國公債殖利率上升，推動美元從五個月低點反彈，使得美元出現一周來首次上漲。日圓在創下近兩周來最大上漲後漲幅縮小，瑞士法郎兌美元從八年高點回落。

根據彭博資訊報價，美元指數（DXY）周四上漲0.24%至101.229。衡量美元兌六種貨幣的美元指數，周四盤中一度跌至五個月新低100.61，隨後逆轉走勢，尾盤轉為上漲。美元指數今年全年可能下跌2.20%，結束連續兩年的強勁漲勢。

美國七年期公債標售弱於預期後，美國公債殖利率上漲，二年期公債殖利率攀升5個基點至4.29%。

Bannockburn Global Forex駐紐約首席市場策略師Marc Chandler說：「市場對美國聯準會（Fed）政策將放寬的押注，變得更加激進。」不過本周市場交投震盪，成交稀少，許多投資人今年已經清帳。

日圓兌美元盤中一度升至140.27日圓，為7月28日以來最高，尾盤漲幅縮小至0.28%，報141.42日圓兌1美元。

分析師表示，推動周四走勢的因素是投資人似乎在結清空頭部位，尤其是日圓等熱門融資貨幣的空頭部位。

Chandler說說，做空融資貨幣的投資人「正在回補空頭部位」，「今年的市場題材是，聯準會收緊貨幣政策，日本央行調整殖利率曲線控制這樣的小打小鬧。明年情況將發生逆轉，市場預計日本央行將升息，聯準會則是將會降息。基本驅動外匯市場的因素將發生變化。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至12月19日當周，日圓兌美元凈空頭合約降至64,902口，而前一周為81,131口。

路透分析，隨著日本通膨率超過2%的目標已有一年多的時間，許多市場人士預期日本央行將在明年升息，有一部分人認為，最早可能在1月就會有行動。

不過根據NHK周三報導，日本央行總裁植田和男表示，他並不急於退出超寬鬆貨幣政策，因日本通膨率遠高於2%並加速上升的風險很小。

儘管日圓兌美元有最近這波升值，今年全年，美元兌日圓仍有望上漲7.86%。

瑞士法郎兌美元周四在五個交易日以來，首度下跌，跌幅0.1%至0.8435，盤中觸及0.8333瑞郎，這是2015年1月最高水平。

日圓 美元

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