新興經濟體用其他貨幣買賣石油 美元霸主地位面臨挑戰

部分主要新興經濟體正嘗試不用美元交易大宗商品，以降低對美元依賴。尤其是面臨美國制裁和限制的俄羅斯和伊朗，已開始使用替代貨幣進行原油買賣，也已找到中國大陸和印度等樂於與其做生意的買家。巴西、阿聯和甚至沙烏地阿拉伯等國，近來也正開始為捨棄使用美元交易做準備。美國全球霸主的地位正遭遇愈來愈多挑戰。

華爾街日報（WSJ）報導，摩根大通全球大宗商品策略主管卡涅瓦表示，美元在大宗商品市場上面臨一些競爭。她估計，全球石油使用美元以外貨幣買賣的比率已達到約20%。

摩根大通的數據顯示，今年共有12筆大型大宗商品合約宣布將以非美元貨幣支付，遠高於去年的七筆，2015至2021年更只有兩筆。今年合約的賣家除了一家來自阿聯，其他都是俄國。這份數據統計的是實體商品交易，而非金融市場的期貨交易。美元在大宗商品市場的核心地位，只是其在全球貿易和金融市場掌握的霸權的一部分。外匯市場有88%的交易都和美元有關。

控制這個最重要貨幣已助美國充當世界的監督者，因為將某國排除在美元為主的金融系統之外，一直以來都是十分有影響力的威脅。如果美元逐漸喪失霸權，美國的地位最終也可能減弱。