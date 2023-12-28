旅客注意了！東南亞這2國將調高消費稅 最近明年元旦就實施

新加坡、馬來西亞等東南亞國家將在明年初調高消費稅，以擴大財政基礎，支持老齡化社會和填補國家預算。

自明年元旦起，新加坡將把商品和服務稅（GST）稅率從8%調升至9%，馬來西亞則將從明年3月起，將銷售與服務稅調高2個百分點至8%，但糧食、飲料、通訊等必要支出不在調升範圍。

擴大稅務基礎能為國家帶來額外稅收，但在短期內會影響國內消費力道。這促使越南等部分東南亞國家暫緩增稅，因顧慮到通膨和經濟情勢的不確定性。

新加坡金管局（央行）本周表示說，明年初的核心通膨可能受商品和服務稅調升和季節性因素影響，但全年的物價走勢將恢復「廣泛下行趨勢」，通膨率預期平均落在約2.5%~3.5%。

昇菘、巨人等星國當地的連鎖超市，本月宣布明年1月起展開為期三至六個月的促銷活動，在商品和服務稅調升之際刺激買氣。

星國穩定增稅，凸顯政府擴大稅收基礎的意圖，以因應醫療照護成本高漲。在2023年的國家預算中，星國當局的相關支出比十年前猛增兩倍至168億星元（120億美元）。截至今年6月，星國65歲以上人士占全體人口的比重為19.1%，遠高於十年前的11.7%。

馬來西亞的稅收在東南亞國家落居後段班，國際貨幣基金（IMF）等國際組織已紛紛呼籲增加稅收。根據經濟合作發展組織（OECD），在2021年，大馬稅收占國內生產毛額（GDP）的比重為11.8%，低於新加坡的12.6%、泰國的16.4%、菲律賓的18.1%、及越南的18.2%。