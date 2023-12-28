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美國航空攜手新創公司 以新技術鑄碳磚除碳

中央社／ 德州沃斯堡27日綜合外電報導
美國航空公司。圖／路透
美國航空公司。圖／路透

美國航空公司（American Airlines）與新創公司Graphyte合作，透過將植物廢棄物鑄成碳磚儲存在地底，達成移除大氣中的碳。

華盛頓郵報指出，幾十年來科學家一直想移除大氣中的二氧化碳來扭轉暖化，包括栽植樹木吸收、興建機具捕捉後儲存地下等方式，然而都收效有限且技術過於昂貴。

由微軟創辦人比爾蓋茨旗下投資集團孕育的新創公司Graphyte開發出一種方式，能將植物廢棄物製成鞋盒大小的碳磚（carbon blocks），可埋藏地下千年不讓碳逸出。

植物行光合作用時固然能有效吸收空氣中二氧化碳，但卻無法長時間存儲。當植物枯死腐爛或燃燒時，存儲的碳就會重新外逸至空氣和土壤。

Graphyte開發的這種名為碳鑄造（carbon casting）的技術，做法是從農林業收集植物廢棄物，先將之徹底風乾，去除所有可能導致腐爛的微生物，然後將廢棄物壓縮並包成類似樂高積木的磚塊，以便更易存儲在地下約3公尺深，搭配合適的監測系統，可以確保捕獲的碳千年不外漏。

美國財經新聞網CNBC報導，根據美國航空公司與Graphyte的協議，前者將購買相當於1萬噸這種形同永久碳移除的減量額度（碳權），預計2025年初取得，成為Graphyte的第一個商業客戶。

美國航空的目標是2050年底前達成淨零排放，但航空產業目前幾乎沒有可行的解決方案來達標。美國航空已投資氫能作為替代燃料，但這種燃料在未來幾年不具商業化可行性。

Graphyte說，與昂貴的碳捕捉與移除（carboncapture and removal）方法相比，碳鑄造是一種廉價、可擴展的替代方案。

美國航空 廢棄物

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