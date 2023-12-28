美玩具商控侵權 阿里巴巴聲請駁回告訴遭法官拒絕
美國法官今天拒不受理阿里巴巴聲請駁回一起訴訟案，這起訴訟涉及多個商家在阿里巴巴網路平台銷售盜版的兒童玩具Squishmallows。
路透社報導，曼哈頓地方法官佛曼（Jesse Furman）表示，凱利玩具公司（Kelly Toys）指控阿里巴巴知悉並促成商家侵害其版權和商標。
凱利玩具表示，先前有6起訴訟制止阿里巴巴假貨銷售，且阿里巴巴漠視其「三振」政策，還授予一些侵權商家「金牌供應商」和「通過驗證」的地位。
阿里巴巴和其委任律師尚未回覆記者詢問。
凱利玩具2022年11月向約90家被控銷售假冒Squishmallows的商家提告，並在2個月後取得禁售令。今年3月，凱利玩具將阿里巴巴列為被告。
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