快訊

要求政治表態！路透：五月天遭陸方施壓 「2024選前發表親中言論」

新竹移工宿舍失火…分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

美玩具商控侵權 阿里巴巴聲請駁回告訴遭法官拒絕

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國法官今天拒不受理阿里巴巴聲請駁回一起訴訟案，這起訴訟涉及多個商家在阿里巴巴網路平台銷售盜版的兒童玩具Squishmallows。

路透社報導，曼哈頓地方法官佛曼（Jesse Furman）表示，凱利玩具公司（Kelly Toys）指控阿里巴巴知悉並促成商家侵害其版權和商標。

凱利玩具表示，先前有6起訴訟制止阿里巴巴假貨銷售，且阿里巴巴漠視其「三振」政策，還授予一些侵權商家「金牌供應商」和「通過驗證」的地位。

阿里巴巴和其委任律師尚未回覆記者詢問。

凱利玩具2022年11月向約90家被控銷售假冒Squishmallows的商家提告，並在2個月後取得禁售令。今年3月，凱利玩具將阿里巴巴列為被告。

美國 網路 提告

延伸閱讀

為版權開戰！紐約時報控告微軟、OpenAI侵權

MLB／大谷翔平豪贈保時捷給隊友愛妻 感謝讓出17號

MLB／道奇隊友凱利讓出17號 大谷豪邁送他老婆保時捷

MLB／17號球衣讓給大谷換99號 凱利：我最接近名人堂的時刻

相關新聞

蘋果最新款智慧表又能賣了！ 上訴法院下令銷售禁令暫緩實施

美國上訴法院周三已准許暫停實施聯邦機構對蘋果公司（Apple）最新款智慧手表的銷售禁令。

全球債市兩個月猛飆漲近10% 投資人對明年降息信心爆棚

全球債市正邁向創紀錄的最大連兩個月漲勢，此時交易人士擴大預期明年各國央行將轉為降息。

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

南韓房地產院統計今年1到10月房屋交易，20到30多歲族群買房數占全體三成多。韓國房地產市場罕見青年成為購屋主力，以前是40多歲中年人存到頭期款才買來自住。年輕世代急於買房的原因是：再等下去就真買不起了。

晶片業好兆頭 南韓半導體生產大增42%、出貨勁增80%

南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯出科技動能回升，也為明年南韓經濟展望與全球科技產業帶來好兆頭。

日本工業生產又下滑 復甦路崎嶇

日本11月工業生產三個月來首次下滑，而零售銷售成長幅度高於預期，顯示出日本經濟要擺脫萎縮的復甦之路崎嶇。

今年預測奇準的GasBuddy：明年汽油價格連續第二年下跌

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據對2023年汽油價格走勢預測奇準的GasBuddy，美國2024年汽油價格將連續第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。