快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶片業好兆頭 南韓半導體生產大增42%、出貨勁增80%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯復甦動能轉強。圖為SK海力士的企業標誌。美聯社
南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯復甦動能轉強。圖為SK海力士的企業標誌。美聯社

南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯出科技動能回升，也為明年南韓經濟展望與全球科技產業帶來好兆頭。

南韓統計局今天公布的數據顯示，11月晶片生產比一年前大增42%，是2017年初以來最大增幅；半導體出貨更是激增80%，為2002年底來最大增幅。至於晶片庫存則增加36%，為2月來最小增幅。

這顯示南韓最重要的半導體產業景氣正在回暖，而且為三星電子、SK海力士這些南韓晶片業者增添樂觀訊號。此前，晶片產業衝擊南韓經濟長達逾一年。

最新數據也顯示出全球科技產業需求的復甦跡象動能提升。南韓2023年的經濟備受壓抑，因為半導體需求不振。南韓央行預估，由於較高利率環境、中國大陸經濟放緩，以及地緣政治風險紛擾，今年南韓經濟擴張1.4%，不如去年的成長2.6%。

最新的半導體數據凸顯出南韓的科技製造業者可能幫助支撐經濟成長。半導體業者景氣轉強，帶動南韓11月工業生產比一年前成長5.3%，優於預期。南韓企劃財政部在聲明中表示，高性能半導體需求尤其幫助晶片與機械產業。

南韓央行預期，隨著出口在10月恢復正成長後進一步轉強，明年經濟可望成長2.2%。記憶體晶片價格開始回升，而AI等新興技術帶動了需求。

不過，南韓經濟的風險在於，全球經濟成長可能在明年減緩，因素包括中國大陸經濟欲振乏力、美國消費者在長期高利率下減少消費，以及全球商業活動持續面臨保護主義的威脅。

南韓 半導體

延伸閱讀

從事非法網路活動 北韓偵察總局局長遭南韓制裁

【Daily Podcast】南韓演員李善均身亡，先前捲入涉毒風波／蘇丹衝突擴大，數十萬名流離失所者再次踏上逃難之路

Posco和中泰深冷將在南韓合資建廠 生產半導體用氣體

南韓警方曝「李善均消失到過世」的最後一晚　疑留遺書失聯、車上發現木炭

相關新聞

蘋果最新款智慧表又能賣了！ 上訴法院下令銷售禁令暫緩實施

美國上訴法院周三已准許暫停實施聯邦機構對蘋果公司（Apple）最新款智慧手表的銷售禁令。

為耶誕禮物起衝突！美國14歲少年槍殺姊姊後 再遭到哥哥射傷

美國佛羅里達州平安夜傳出一起家庭悲劇，15歲的哥哥因不滿母親送14歲的弟弟比較多耶誕禮物，而與弟弟起衝突，弟弟隨後掏槍並...

全球債市兩個月猛飆漲近10% 投資人對明年降息信心爆棚

全球債市正邁向創紀錄的最大連兩個月漲勢，此時交易人士擴大預期明年各國央行將轉為降息。

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

南韓房地產院統計今年1到10月房屋交易，20到30多歲族群買房數占全體三成多。韓國房地產市場罕見青年成為購屋主力，以前是40多歲中年人存到頭期款才買來自住。年輕世代急於買房的原因是：再等下去就真買不起了。

晶片業好兆頭 南韓半導體生產大增42%、出貨勁增80%

南韓半導體產業的生產與出貨在11月創數年來最大增幅，凸顯出科技動能回升，也為明年南韓經濟展望與全球科技產業帶來好兆頭。

日本工業生產又下滑 復甦路崎嶇

日本11月工業生產三個月來首次下滑，而零售銷售成長幅度高於預期，顯示出日本經濟要擺脫萎縮的復甦之路崎嶇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。