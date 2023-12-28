美延長豁免429項陸貨關稅

美國貿易代表戴琪26日宣布，延長對中國大陸進口產品301條款豁免期限五個月，至2024年5月31日。

其中包括來自大陸的352項進口商品與77項新冠疫情相關醫療用品，總計429項，進口關稅豁免包括泵和電動馬達等工業零件、部分汽車零件和化學品、單車和吸塵器，包括與新冠相關的豁免範圍包括口罩、手套和消毒紙巾等醫療產品。

美國延長對大陸「301條款」關稅豁免 戴琪的聲明表示，先前的豁免期限原訂2023年12月31日到期，此次延長至2024年5月31日，將允許當局在四年審查一次的法律規範下，通盤考慮。

美國前總統川普政府運用1974年貿易法（Trade Act of 1974）的301條款，於2018和2019年對大陸的貨品施加關稅，該貿易法旨在對抗貿易夥伴的不公平措施。

為因應新冠疫情所需，美國貿易代表署（USTR）在2020年12月宣布對來自大陸的部分醫療產品給予關稅豁免，之後數度延長豁免期限。

進口關稅豁免內容包括工業零件，如幫浦、電動馬達、部分汽車零件、化學品、單車和吸塵器，另有新冠肺炎疫情相關的醫療用品，例如包括口罩、醫用手套和酒精濕紙巾。

拜登總統維持川普政府對大陸出口品加徵的額外關稅，並基於國安考量新增限制，如禁止先進半導體及其製造設備出口。

川普政府當年據「301條款」調查發現，大陸不當利用美國智財權，並勸誘美企移轉敏感技術給陸企，因此對數千項大陸進口商品加徵關稅。

大陸則指美國對大陸進口品實施「301條款」，形同「歧視」。關稅是美中近期關係緊張的一環，其他議題另包括台灣、間諜指控、人權和新冠肺炎疫情起源。

實際上，中國大陸財政部網站本月22日已發布一份「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第13次排除延期清單的公告」。指出大陸對美加徵關稅商品第11次排除延期清單將於2023年12月31日到期，國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。

從這份對美加徵關稅商品第13次排除延期清單來看，附件中共有95個稅則號。包括飛機自動駕駛系統的零件、基因測序儀、潤滑油、潤滑脂、北美硬闊葉木原木、部分小蝦及對蝦種苗、潤滑油、木材、機械及醫用產品等。