耶誕奇蹟！通膨降溫加另兩股力量 2024全球可免衰退

今年真的有耶誕奇蹟：全球各地通膨降溫比預期快。倘若經濟學家看法正確，2024年通膨率可望降回正常水準，那將是三年來首見。若是如此，主要央行來年降利率降定了。

2024歐美通膨可望滑向2%

高盛經濟學家團隊估計，疫後遭遇通膨猛竄的經濟體（如歐洲、美國和一些新興市場國家），剔除食物與能源的核心通膨率在止於11月底的三個月期間，年化增幅為2.2%；估計到2024年底，這些國家的平均通膨率應可回歸或接近主要央行的目標，也就是2%。

通膨下滑將以兩種方式支撐經濟成長：提振家庭購買力，並且讓央行能降利率。

Oxford Economics資深顧問桑德斯預估，歐元區明年第4季通膨率可望降到1.3%，英國降到2.7%，而美國以個人消費支出（PCE）物價指數衡量的通膨年增率可望降到2.2%。

桑德斯指出，促使全球通膨降溫的共同因素是，糧食、能源和全球物價漲勢趨緩，以及貨幣政策使然；但各地仍有差別，歐元區通膨將更快降回目標，因為英美承受更大的勞動市場緊繃壓力，那種壓力只會逐步消退。

通膨壓力全面趨緩

反觀近幾年通膨升勢一波接一波，衝擊全球經濟。首先是2021年貨物價格飆漲，反映疫情擾亂全球生產和貨運，財政和貨幣刺激則助長需求。2022年俄烏戰爭激升大宗商品價格，更把通膨推上數十年高峰。新冠肺炎疫情肆虐導致的缺工問題，則造成工資大幅上揚，加上居住成本升高，在在為服務通膨推波助瀾。

但隨著供應鏈瓶頸疏通，2022年尾通膨開始降下來，下滑趨勢延續到2023一整年，且可能延續到2024年。能源與商品市場逐漸適應俄烏戰爭的干擾，協助壓低能源價格，糧食價格也回穩。主要經濟體的勞動市場供需也在2023年開始重新平衡，使工資成長得以降溫，有助服務抑制通膨。

分析師預期，通膨降溫趨勢可望延續至新的一年。BCA Research首席全球策略師貝爾金說：「在美國可能已經發生了。」他說，美國工資壓力減輕，主要是因為大批勞工回流、加入勞動力。

通膨降溫為央行降息鋪路

通膨緩和，加上主要經濟體成長停滯或減緩，將為未來一年央行降利率鋪路。

Fed本月已明白表示將會降息。Renaissance總經研究公司經濟研究主管杜塔說：「經濟表現良好，金融情勢已放鬆，企業盈餘也改善。」在那種情況下，Fed在2024年比較可能降息三、四次，而不是市場預期的多達六次，「但感覺相當棒，覺得像是軟著陸」。

那種展望已導致全球債券價格上漲，走勢反向的殖利率從高點滑落，美國企業和家庭的借貸成本隨之降低。歐洲貸款戶可能要再等一陣子，因為比較依賴銀行融資，而銀行貸款利率與央行利率目標緊密連結，估計歐元區貸款利率要到2024下半年才會大幅降低。英國因為通膨黏性較強，可能得等更久。

隨著全球各地通膨紛紛降低，美銀（BofA）策略師預估，2024年全球152個央行將降利率，是2009年來最多。

三趨勢合力避免全球衰退

BMO資本市場首席經濟學家波特預期，2024年主要經濟體成長率將比2023年緩和，但有三大力量將避免全球經濟陷入衰退：央行降利率、能源和糧食價格漲勢降溫，以及供應鏈重回常軌。