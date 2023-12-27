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超會賺！美銀行業前三季近20%獲利 都是這家銀行貢獻

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
摩根大通囊括美國銀行界今年前九個月獲利的近20%。路透
摩根大通囊括美國銀行界今年前九個月獲利的近20%。路透

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）囊括美國銀行界今年前九個月獲利的近20%，顯示這家華爾街投銀利用金融業這一年來的動盪，鞏固在業界的主導地位。

英國金融時報（FT）根據產業追蹤業者BankRegData的資料計算，小摩的美國銀行子公司今年前九個月獲利達389億美元，占銀行業獲利總和的18%。如果這種獲利態勢延續至2023年底，將是小摩自2009年以來再度創下這麼高的占比，當年許多銀行仍努力從金融危機中復甦。富國銀行（Wells Fargo）的分析師梅約說：「摩根大通是巨人中的巨人。」。

這些資料並不全面，只統計在美國聯邦存款保險公司（FDIC）有擔保存款的子公司獲利、小摩的商業及零售銀行獲利，以及小摩部分投銀和交易部門獲利。並非所有小摩的競爭對手都這樣計算獲利。

但無論如何，這些資料顯示，小摩執行長戴蒙已利用收購機會（包括今年5月收購第一共和銀行）以及競爭對手的失誤，將小摩打造成為美國最大銀行的地位，以幾乎所有衡量標準，小摩都是全美最大。

小摩收購第一共和國的交易產生了立竿見影的效益。根據BankRegData的數據，在交易完成時的2023年第2季，美國銀行業所申報的每1美元獲利中，小摩賺了其中近20美分，高於一年前的12美分。

此外，小摩的同業也犯了一些錯誤。美銀大量投資美債導致帳面損失超過1,000億美元；富國銀行自 2018年起就被設定了資產上限，做為其員工開設數百萬個虛假帳戶的懲罰，這削弱了其獲利能力；在經歷了多年來業績表現不盡人意後，花旗正在經歷痛苦的整頓。

戴蒙自2006年接任小摩CEO時，小摩的存款約占美國銀行業的8%，落後美銀、僅稍微領先花旗。如今十幾年過去，小摩的存款高達2.5兆美元，占美國銀行業存款比重逾13%，超車同期存款僅稍微增加的美銀。

美國 摩根 第一共和銀行

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