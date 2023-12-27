美股耶誕慶祝行情過後 分析師提醒慎防漲多回吐

投資人熱烈期盼的「耶誕老人行情」果真來了，這波漲勢有望把美國股市推上歷史新高，全年以長紅封關。不過，分析師提醒投資人當心「先甘後苦」，2024年1月可能漲多拉回。

MarketWatch報導，所謂「耶誕老人行情」，意指在日曆年最後五個交易日到新年頭三個交易日之間，股市傾向上漲，有如及時送給投資人應景的耶誕禮物。今年這段年終時期從22日（上周五）展開，到2024年1月3日（周三）結束。factSet的資料顯示，過去兩個交易日已見標普500指數攀漲0.6%，那斯達克綜合指數漲0.7%，道瓊工業指數則大致持平。

然而，歷史資料顯示，通常耶誕漲勢若很強勁，往往會導致新年元月股價漲多回吐。

Jefferies股市研究產品管理資深副總葛林鮑姆說：「一如在假期吃大餐撐太飽，可能導致你反胃不適；12月若是漲過頭，也可能顯得像是把1月漲勢提前。」

Jefferies整理出回溯至1970年的歷史資料顯示，標普500指數12月平均漲幅為1.4%。儘管1月平均漲幅達1.2%，不算寒酸，但遇上12月收漲或甚至漲幅高於平均值時，則1月平均漲幅就傾向大幅縮小，從1.2%縮減至0.72%或0.73%。

葛林鮑姆說：「1月通常會見到比典型報酬率糟，全月標普500走勢轉跌機率也升高。」

他指出，儘管12月強漲之後，次年1月轉跌機率高，但標普500指數若是12月漲幅高於平均值，新的一年收紅機率將近80%，且全年漲幅約比平均值（9.15%）高出1個百分點。