快訊

許光漢現身李善均靈堂悼念 臨陣救火影帝悲痛入場需人攙扶

國三生割頸案家屬帶遺體返校招魂 道教總會揭用意：實屬罕見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股耶誕慶祝行情過後 分析師提醒慎防漲多回吐

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資人熱烈期盼的「耶誕老人行情」果真來了，這波漲勢有望把美國股市推上歷史新高，全年以長紅封關。圖／路透
投資人熱烈期盼的「耶誕老人行情」果真來了，這波漲勢有望把美國股市推上歷史新高，全年以長紅封關。圖／路透

投資人熱烈期盼的「耶誕老人行情」果真來了，這波漲勢有望把美國股市推上歷史新高，全年以長紅封關。不過，分析師提醒投資人當心「先甘後苦」，2024年1月可能漲多拉回。

MarketWatch報導，所謂「耶誕老人行情」，意指在日曆年最後五個交易日到新年頭三個交易日之間，股市傾向上漲，有如及時送給投資人應景的耶誕禮物。今年這段年終時期從22日（上周五）展開，到2024年1月3日（周三）結束。factSet的資料顯示，過去兩個交易日已見標普500指數攀漲0.6%，那斯達克綜合指數漲0.7%，道瓊工業指數則大致持平。

然而，歷史資料顯示，通常耶誕漲勢若很強勁，往往會導致新年元月股價漲多回吐。

Jefferies股市研究產品管理資深副總葛林鮑姆說：「一如在假期吃大餐撐太飽，可能導致你反胃不適；12月若是漲過頭，也可能顯得像是把1月漲勢提前。」

Jefferies整理出回溯至1970年的歷史資料顯示，標普500指數12月平均漲幅為1.4%。儘管1月平均漲幅達1.2%，不算寒酸，但遇上12月收漲或甚至漲幅高於平均值時，則1月平均漲幅就傾向大幅縮小，從1.2%縮減至0.72%或0.73%。

葛林鮑姆說：「1月通常會見到比典型報酬率糟，全月標普500走勢轉跌機率也升高。」

他指出，儘管12月強漲之後，次年1月轉跌機率高，但標普500指數若是12月漲幅高於平均值，新的一年收紅機率將近80%，且全年漲幅約比平均值（9.15%）高出1個百分點。

指數 標普 投資人

延伸閱讀

點亮冬日溫暖時光！2023年必去6大雙北親子跨年活動

西班牙國王耶誕演說 讚揚憲法精神、呼籲團結統一

水行俠2耶誕連假掃3830萬美元 奪北美票房冠軍

逾800個宅配耶誕蛋糕走山 日本高島屋致歉扛責

相關新聞

船隻繞行好望角要多花多少油錢？韓媒：上看6000萬元

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海的無差別攻擊已迫使主要船運公司改變航線，不再經由紅海的蘇伊士運河，改繞行非洲南...

豐田汽車11月銷售創同期新高 今年料續穩坐全球銷售王

受惠於北美和歐洲地區銷售暢旺，豐田汽車（Toyota）11月全球產量締造新猷，銷售也創同期新高，今年料將能連續第四年擊敗...

美股耶誕慶祝行情過後 分析師提醒慎防漲多回吐

投資人熱烈期盼的「耶誕老人行情」果真來了，這波漲勢有望把美國股市推上歷史新高，全年以長紅封關。不過，分析師提醒投資人當心...

不跟進馬士基 赫伯羅德：紅海依然太危險

德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）27日表示，儘管有國際海軍特遣隊護航，但該公司評估後認為紅海還是太危險...

TINA不見了！投資人2023瘋債券也捧比特幣 2024看Fed行事

多年來，美國投資人除股票外「別無選擇」（TINA），但2023年情況大為改觀，吸引人的投資選項突然暴增，以致到年終時節，...

亞股隨美股耶誕行情多收紅 投資人看好聯準會降息

亞洲股市今天隨著前一天華爾街股市的耶誕行情收高，投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）最早明年3月降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。