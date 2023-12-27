印度成為股市強國 經濟強勢發展

印度加入股市超級強國之列！印度因為人口紅利、國內資本雄厚與國際市場轉移等因素，經濟持續發展，明年經濟成長率預計高達7%，與鄰近的中國形成對比，預計能吸引大量外資投資。

印度股市強勢發展

《CNN》報導，印度股市價值正創下歷史新高，該國交易所上市公司的市值11月底突破4兆美金。根據世界交易所數據顯示，以每日交易量來看，印度證券交易所已取代香港證券交易所，成為第七大的交易所。

「Piper Serica Advisors」創始人阿加瓦爾說，投資者對印度市場相當感興趣，已經有投資者想知道，「印度是否能與中國2000年一樣，帶來驚人的投資報酬」，加上最近對印度長期投資也逐漸增加，顯見並非短期投資者炒短線的風氣。

分析師表示，印度股市飆升反應了該經濟體的經濟實力與潛力。國際貨幣基金組織預計印度今年經濟將成長6.3%，更樂觀的學者甚至認為數字有望突破7%。

大選成不確定因素

《半島電視台》報導，中國因房地產危機、投資赤字與生育率下降等種種因素，經濟成長預計放緩，也對鄰近亞洲國家經濟狀況帶來下行的風險。

但分析師強調，印度將持續保持韌性，因為印度與中國經濟聯繫比較弱，印度股市對中國經濟放緩的敏感度也比較低，加上國內資金持續支撐市場，減少全球金融風險帶來的衝擊。因為中國貿易戰之後，各國企業將供應鏈轉移出中國，印度就是受益國家之一。

高盛指出，因為印度鄰近大選，帶來許多不確定性，加上全球經濟環境面臨逆風，但預計下半年後外資會持續流回印度。

【更多精采內容，詳見 】