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西德州油價閃現「死亡交叉」空頭訊號 2020年2月來首見

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國西德州中級原油期貨價格26日閃現「死亡交叉」的空頭訊號，為2020年新冠疫情爆發初期以來首見。路透
美國西德州中級原油期貨價格26日閃現「死亡交叉」的空頭訊號，為2020年新冠疫情爆發初期以來首見。路透

美國西德州中級原油期貨價格26日閃現「死亡交叉」的空頭訊號，50日均線跌破200日均線，為2020年新冠疫情爆發初期以來首見。

西德州中級原油期貨廣受追蹤的短期趨勢指標50日均線，26日跌至每桶77.53美元價位，被視為長期下行與下行趨勢分野的20日均線，則跌至每桶77.71美元水準，是2020年2月25日以來首見。許多華爾街線圖觀察家認為這象徵短期拉回將轉變為長期下跌。

西德州油價上次50日均線跌破200日均線，是在2022年9月7日，那時油價在之後兩個月上漲了12%，隨後才下跌。但Fairlead策略公司技術分析師史塔克頓等線圖觀察家認為，這不算真正的死亡交叉，因為當時200日均線還是上漲的。

2022年2月25日時，西德州油價的50日均線跌至每桶56.377美元，200日均線小跌至每桶56.455美元，約三周後世界衛生組織（WHO）宣告新冠疫情為全球性傳染病，引發供應過剩憂慮，西德州油價在出現死亡交叉後的兩個月跌了74%。

移動均線交叉未必是良好的進退場時機訊號，因為這廣為人知，但卻能從歷史經驗判斷，當前趨勢會維持多久。例如，26日的死亡交叉出現之際，基本面因素似乎相當看多。

Swissquote分析師歐茲卡戴斯卡亞指出，多頭有各種推升油價的理由，包括中東衝突有擴大與加劇跡象、油國組織限制產量、以及多國央行近期可能開始降息以提振經濟成長，「但有趣的是，每個因素都不足以強化多頭的後盾」。

西德州油價在11月跌破200日均線後，多頭陣營曾數次試圖掌控市場氛圍，但都未成功，暗示技術動能站在空頭陣營這邊。許多人雖視供應受擾為油價看多訊號，但牽動油價的潛在因素，可能是經濟成長對未來需求的影響。

歐茲卡戴斯卡亞認為，若西德州油價近期未出現技術進展，最近可能跌破每桶70美元價位，「果真如此，將有更多理由對聯準會（Fed）明年會實施一連串降息保持信心」。

油價 德州

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