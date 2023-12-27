幽默是金！ 研究：CEO在財報電話會上講笑話可拉抬股價
《會計研究評論》（Review of Accounting Studies）今年以「執行長應該在公開財報的電話會議上，多多運用幽默感」(Managers’ use of humor on public earnings conference calls)為題，表示公司的CEO在財報電話會議上，若是多講笑話，可以有效拉高股價。
該研究稱，若管理者能在財報電話會議上運用個人的幽默感講笑話，股市回報將會更加積極。但研究結果顯示，目前僅有12%的CEO會在財報電話會議上說笑話。
該研究以1.2萬次公司財報電話會議為樣本，研究人員並稱，當執行長能以幽默感即時反映，隨後的公司業績也會因此成長，「如果高階主管開玩笑，那麼在財報電話會議後兩天內，股票往往會表現得更好」，且具有幽默感的執行長「可以緩和負面新聞的揭露，並預示未來公司的業績會相對較強盛」。
研究並以特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）為例，表示馬斯克曾經在去年10月舉行的第3季財報電話會議中，嚴正傳達不看好Cybertruck電動皮卡，並承認是在「自掘墳墓」。在財報電話會議後的2天內，特斯拉的股價即暴跌13%。
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