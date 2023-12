幽默是金！ 研究：CEO在財報電話會上講笑話可拉抬股價

《會計研究評論》(Review of Accounting Studies)今年以「執行長應該在公開財報的電話會議上,多多運用幽默感」(Managers’ use of humor on public earnings conference calls)為題,表示公司的CEO在財報電話會議上,若是多講笑話,可以有效拉高股價。

該研究稱,若管理者能在財報電話會議上運用個人的幽默感講笑話,股市回報將會更加積極。但研究結果顯示,目前僅有12%的CEO會在財報電話會議上說笑話。

該研究以1.2萬次公司財報電話會議為樣本,研究人員並稱,當執行長能以幽默感即時反映,隨後的公司業績也會因此成長,「如果高階主管開玩笑,那麼在財報電話會議後兩天內,股票往往會表現得更好」,且具有幽默感的執行長「可以緩和負面新聞的揭露,並預示未來公司的業績會相對較強盛」。

研究並以特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)為例,表示馬斯克曾經在去年10月舉行的第3季財報電話會議中,嚴正傳達不看好Cybertruck電動皮卡,並承認是在「自掘墳墓」。在財報電話會議後的2天內,特斯拉的股價即暴跌13%。