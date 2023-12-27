溢價逾100% 必治妥施貴寶以41億美元收購生技公司RayzeBio

美國製藥公司必治妥施貴寶公司（Bristol-Myers Squibb, BMS）26日宣布，將以41億美元收購美國生技公司RayzeBio，希望加強在癌症藥物方面的研製與產銷。這將是過去一周內，BMS所達成的第二宗大型交易。

透過此併購案，BMS將取得RayzeBio專攻癌末治療的藥物RYZ101，此藥將可殺死癌細胞的放射線粒子與會依附在腫瘤上的分子相結合，達到治療效果。

路透報導指出，BMS之所以如此積極進行收購，主要還是因為旗下最熱門的兩款藥品，即血癌藥Revlimid和血栓藥Eliquis，面對來自學名藥的激烈競爭，希望可以透過擴大產品組合，另闢營收來源。

同為BMS暢銷產品的癌症免疫療法藥物Opdivo，專利將於2030年前到期，營收也預期將因此減少。

上周五（22日）BMS宣布以140億美元收購研發精神分裂症藥物的卡魯納製藥（Karuna Therapeutics），這將為BMS增添一劑效果看好的新型抗精神病藥，助長公司營收。

BMS將以每股62.5美元現金，收購RayzeBio的股票，較RayzeBio上周五（22日）收盤溢價104%。RayzeBio股價26日一開盤就跳漲100%，午盤左右報61.35美元。

BMS表示將以新債為此收購案籌措資金，此交易預期將在2024年使公司調整後的每股盈餘，減少0.13美元。