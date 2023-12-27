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英智庫預測 陸2037年超美成最大經濟體

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

智庫英國經濟與商業研究中心（ＣＥＢＲ）預測，中國大陸的經濟規模將在二○三七年超越美國，成為全球最大經濟體，至於台灣排名在二○三八年將後退三名至第廿五，原因是台海情勢的不確定性。此外，在未來五年內，南韓將取代義大利，擠入全球前十大經濟體。

ＣＥＢＲ發表最新年度世界經濟排行榜（ＷＥＬＴ），預測美國在全球的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比會逐漸下滑，世界最大經濟體的地位最終將被中國大陸取代，預料時間點會是二○三七年，比先前的預估晚了一年，原因是美國近期展望改善，而大陸房地產市場有外溢風險。

這份報告和去年一樣，預期大陸不會入侵台灣，但隨著北京希望在二○二七年統一台灣的目標逼近，台灣在二○二四年總統大選後可能面臨更嚴峻的壓力。報告估計，大陸侵台的成本高達ＧＤＰ的百分之十五。

根據這份排行榜，台灣今年排在第廿二名，估計到二○三八年，名次將下滑至第廿五名。ＣＥＢＲ指出，就算大陸沒有武力犯台，但試圖統一台灣的陰霾也會拖累台灣的經濟成長。

至於南韓今年排第十三名，預料二○二八年會躍升至第九名，躋身全球前十大經濟體，超越加拿大、義大利、墨西哥和俄羅斯，主要是預期南韓ＧＤＰ在二○二四年至二○二八年平均成長率為百分之二點二，帶動排名進一步改善。報告指出，南韓成長展望面臨的明顯風險是出生率低，導致人口結構變化。

世界經濟排行榜預估，在二○二八年前，義大利將跌出全球十大經濟體，德國在二○二八年排名將落到度五，而印度這個人口眾多的開發中經濟體二○三三年排名上升至第三，美國則在二○三八年排名將下滑至第二。

ＣＥＢＲ預測，到二○三八年的這段時間，英國ＧＤＰ成長率將達百分之一點六至百分之一點八，保住全球第六大經濟體地位。

義大利 美國

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