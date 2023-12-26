快訊

現場充滿塑膠惡臭…桃園工廠大火釀1死3傷 36歲女員工成焦屍

曾邀蔡力行住他家！台積電榮譽副董曾繁城曝2人交情深 頻爆料台下笑聲不斷

選前收押周典論冒3巧合 意在測試郭董「是否被嚇大的」？

日圓貶值拖累 日本去年GDP全球占比跌至紀錄新低

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日本2022年國內生產毛額（GDP）下滑至4.2兆美元，全球占比4.2%為該國史上最低。歐新社
日本2022年國內生產毛額（GDP）下滑至4.2兆美元，全球占比4.2%為該國史上最低。歐新社

日本內閣府25日公布的資料顯示，受日圓走弱拖累，去年日本經濟產值的全球占比降至紀錄新低。

未經通膨調整後的2022年日本國內生產毛額（GDP）下滑至4.2兆美元（597.469兆日圓），占全球GDP的4.2%，較前一年減少0.9個百分點，是自1980年有可比較數據以來的最低占比。

儘管日本仍為全球第三大經濟體，但經濟產值已遠落後前兩名的美國和中國大陸一大截。

2022年全球國內生產毛額為101.4兆美元，其中以美國25.1%的占比為最高，相當於25.4兆美元；中國以17.7%的占比居次，約莫17.9兆美元。

日本2022年名目人均GDP為34,064美元，在經濟合作發展組織（OECD）38個成員國中排名21，比2021年的20名掉了一名，主要是被義大利超車，而這也是14年來首次在七大工業國集團（G7）敬陪末座。

在OECD國家中，盧森堡2022年人均GDP排名第一，為124,592美元，是日本的3.6倍。美國以76,291美元排名第五，是日本的兩倍多。

日本 日圓 GDP

延伸閱讀

跟朴敘俊早有準備！韓韶禧為「京城怪物」勇踩歷史地雷

影／頂級超市Mia C’bon進駐金門 日本多樣商品獨賣「一顆哈密瓜2699元」

值勤看賽馬新聞約1分鐘被抓包！日本新幹線駕駛被處分 他認了「真的太想看」

怕字跡被孩子識破？日本夫妻想1奇招 完美製作聖誕老人來信

相關新聞

氣候變遷導致產量銳減！「沙漠黃金」漲翻天 最大海外買家是這國

氣候變遷衝擊番紅花香料的產地伊朗，導致番紅花產量腰斬，使這種全球最貴香料，價格升至歷來新高。

英特爾砸250億美元在以色列蓋晶圓廠 獲以國32億美元補助

以哈戰爭烽火未歇，但以色列政府和英特爾（Intel）26日共同宣布，英特爾將在以國南部打造價值250億美元的晶圓廠，這是...

日圓貶值拖累 日本去年GDP全球占比跌至紀錄新低

日本內閣府25日公布的資料顯示，受日圓走弱拖累，去年日本經濟產值的全球占比降至紀錄新低。

泰國明年1月基本工資漲2.37% 預計3月再調漲

泰國總理暨財政部長賽塔26日證實，明年1月起將調漲最低薪資2.37%。此外，政府預計明年3月再次漲薪，但工商業者擔心，泰...

OpenAI執行長提17點建議：看到胡說八道和官僚 請群起抵制它

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），歷經被董事會一夕開除又回鍋風波，在12月22日休假過聖誕前，感性寫網文：「17件真希望當初有人對我說的事」。其中包括：請抵制官僚主義，和優秀的人工作是人生樂事等，讀來別有深意...

大發汽車日本工廠全數停產 重啟時間不明引擔憂

日本豐田汽車子公司大發工業（Daihatsu Motor）爆出使用造假資料取得國家認證醜聞後，國內4間工廠已全數暫停生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。