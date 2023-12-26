日圓貶值拖累 日本去年GDP全球占比跌至紀錄新低

日本內閣府25日公布的資料顯示，受日圓走弱拖累，去年日本經濟產值的全球占比降至紀錄新低。

未經通膨調整後的2022年日本國內生產毛額（GDP）下滑至4.2兆美元（597.469兆日圓），占全球GDP的4.2%，較前一年減少0.9個百分點，是自1980年有可比較數據以來的最低占比。

儘管日本仍為全球第三大經濟體，但經濟產值已遠落後前兩名的美國和中國大陸一大截。

2022年全球國內生產毛額為101.4兆美元，其中以美國25.1%的占比為最高，相當於25.4兆美元；中國以17.7%的占比居次，約莫17.9兆美元。

日本2022年名目人均GDP為34,064美元，在經濟合作發展組織（OECD）38個成員國中排名21，比2021年的20名掉了一名，主要是被義大利超車，而這也是14年來首次在七大工業國集團（G7）敬陪末座。

在OECD國家中，盧森堡2022年人均GDP排名第一，為124,592美元，是日本的3.6倍。美國以76,291美元排名第五，是日本的兩倍多。