鐵礦砂漲逾每噸140美元 升抵去年6月來最高

鐵礦砂價格漲至2022年6月以來最高，顯示中國大陸政府近幾個月遏制房地產市場下滑的努力可能正在奏效。

彭博資訊報導，新加坡鐵礦砂期貨26日在交投清淡中升破每噸140美元。樂觀情緒正在增強，認為中國大陸經濟復甦及其鋼鐵密集的房地產業終於獲得動能。

隨著當局加強提振經濟活動，中國大陸幾家大型國有銀行在上周四（21日）推出了今年來的第三輪降息。在此之前，北京於11月宣布了一項人民幣1兆元（約1,270億美元）的城市振興計畫，在這波開發商違約浪潮中緩解了鋼鐵密集房地產業的壓力。

在新加坡下午盤，鐵礦砂上漲1.16%至每噸140.05美元。大連鐵礦砂期貨走高1.9%，上海螺紋鋼和熱軋鋼捲的價格均上揚。