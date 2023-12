OpenAI執行長提17點建議：看到胡說八道和官僚 請群起抵制它

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman),歷經被董事會一夕開除又回鍋風波,在12月22日休假過聖誕前,感性寫網文:「17件真希望當初有人對我說的事」。其中包括:請抵制官僚主義,和優秀的人工作是人生樂事等,讀來別有深意。另外,現年38歲的他,也曾在30歲寫出36點給20到30歲年輕人的建議。他還有哪些人生忠告?精華收錄在此。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman),在22日年末休聖誕假前,網上發表了「What I Wish Someone Had Told Me(希望當時有人告訴我的的17件事)」。其中包括不少他對於職場管理和發展事業的深刻體悟,也許在歷經被董事會開除又回鍋的事件後,奧特曼寫下這些心聲,讀來格外有感。到底有哪些?以下完整呈現:

1. 要啟動一件事,樂觀、執著、自信、原動力和人際關係是不可或缺的關鍵。

2. 但是要讓任務完成,則需要有向心力的團隊、他們懂得冷靜也有急迫感;對達成目標有超乎理性的承諾。長期導向是很稀有的思維,因此要試著不要擔心人們的短期看法,這會隨著時間拉長,變得容易。

3. 對團隊來說,做一件真正重要但困難的事情,比做一件簡單但無關緊要的事情容易。因此,要用大膽的想法激勵人們。

4. 激勵措施是一種超能力,請謹慎使用它們。

5. 把資源集中在少數高信心的賭注上;這說起來容易,做起來難。其實,你可以斷捨離比想像中更多東西。

6. 清晰而簡潔地溝通。

7. 每當你看到胡說八道和官僚作風時,就去抵抗它,並引領其他人都這麼做。不要讓組織架構阻礙人們有效地合作。

8. 結果才是關鍵;不要讓良好的流程成為糟糕結果的藉口。

9. 花更多時間招聘,請大膽使用能快速進步的高潛力人才。尋找優質人才,請不要只關注他們的聰明才智,更要找出他們能把事情完成的證據。

10. 超級明星類型人才比他們看起來更有價值,但你必須根據他們對組織績效的淨影響來評估人員。

11. 快速迭代可以彌補很多缺陷;通常如果你能迅速迭代,錯誤也是可以接受的。計劃應該以數十年為尺度,執行則以數週為尺度。

12. 不要與形同物理定律的商業法則作對。

13. 靈感是會消逝的,而人生瞬間即逝。不作為是隱藏風險。

14. 規模化往往有令人出乎意料的突發特性。

15. 複合指數是魔法。特別是,你真的想建立一個隨著規模擴大而獲得複合優勢的業務。

16. 永遠都要再次站起來,繼續前進。

17. 與優秀的人一起工作,是人生最美好的部分之一。

OpenAI奧特曼,也曾提出20至30歲時最該有的人生建議

現年38歲的他,在8年前三十而立時,也曾回顧自己在20到30歲時,最有用的建議並寫成網文「The days are long but the decades are short(一天很漫長但十年很短暫)。圖/聯合報系資料照片

其實,現年38歲的他,在8年前三十而立時,也曾回顧自己在20到30歲時,最有用的建議並寫成網文「The days are long but the decades are short(一天很漫長但十年很短暫),文內洋洋灑灑列了36點建議。其中有不少跟個人更有關係。摘錄最值得重看的10點如下:

1. 請別把你的家人、朋友、或愛人放在人生的優先清單之後。少少的知交勝過100個點頭之交。別和你的老朋友失去聯繫,偶爾熬夜和他們聊天聊到天亮。多參加聚會。

2. 多和你的父母說你愛他們,多回去探望他們。

3. 關於金錢: 不論錢能否買到幸福,它至少能買到自由,這可是很重要的。另外,缺錢也會給人帶來壓力。有足夠的錢,能讓你不用為付房租而緊張,比有足夠的錢,買自己的飛機更能讓你幸福。但賺錢往往比花錢更有趣,即便我個人從未後悔過把錢花在朋友、新體驗、節省時間、旅行和我相信的事業上。

4. 關於工作:你不在乎的工作,很難做得出色。但是如果你不喜歡自己的工作,也很難在生活中獲得全然快樂和滿足。請努力工作:很多人會因為你選擇努力工作而覺得不滿-;但如果工作太努力,你的餘生都會消耗在這裡。

無論你從事什麼職業,都要以成為世界上最優秀的人為目標。即使失敗,你最終也可能會擁有一個不錯的位置。

5.人生沒有彩排,請活得有價值。時間有限且快速飛逝,請做你覺得開心又充實的事情。另外,不要花時間和你不喜歡的人維繫關係,請讓負面思考的人遠離你的人生,負能量很糟。

6. 青春,是一段無比珍貴的時光,千萬別讓它白白流逝。實際上,在你的二十幾歲日子裡,請用「有一天我會需要財務紀律,但不是現在」的態度面對。擁有世界上所有的財富,也追不回那些悄然溜走的時間。

7. 生命中總會有存在的焦慮。在重大人生事件或職業里程碑過後,這種感覺尤其明顯。聰明而有野心的人似乎特別容易受到影響。我認為,有些人拚命工作,就是為了不必花太多時間去思考這些問題。有這樣的感覺並不表示你有問題;你不孤單。

8. 要心存感激,並正確看待問題。不要抱怨太多,不要嫉妒他人的成功(但要記住,有些人會嫉妒你的成功,你得學會忽略這些聲音)。

9. 如何成功:選擇正確的事情去做(這至關重要,卻常被忽視),保持專注,相信自己(特別是當他人告訴你這行不通時),與能夠幫助你的人建立連結,學會辨識有才能的人,並努力工作。不過,辨別哪個值得做尤其困難,難就難在這屬於原創性的思考。

10. 無論好壞,一切都會過去的。

