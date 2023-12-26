OpenAI執行長提17點建議：看到胡說八道和官僚 請群起抵制它

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），歷經被董事會一夕開除又回鍋風波，在12月22日休假過聖誕前，感性寫網文：「17件真希望當初有人對我說的事」。其中包括：請抵制官僚主義，和優秀的人工作是人生樂事等，讀來別有深意。另外，現年38歲的他，也曾在30歲寫出36點給20到30歲年輕人的建議。他還有哪些人生忠告？精華收錄在此。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），在22日年末休聖誕假前，網上發表了「What I Wish Someone Had Told Me（希望當時有人告訴我的的17件事）」。其中包括不少他對於職場管理和發展事業的深刻體悟，也許在歷經被董事會開除又回鍋的事件後，奧特曼寫下這些心聲，讀來格外有感。到底有哪些？以下完整呈現：

1. 要啟動一件事，樂觀、執著、自信、原動力和人際關係是不可或缺的關鍵。

2. 但是要讓任務完成，則需要有向心力的團隊、他們懂得冷靜也有急迫感；對達成目標有超乎理性的承諾。長期導向是很稀有的思維，因此要試著不要擔心人們的短期看法，這會隨著時間拉長，變得容易。

3. 對團隊來說，做一件真正重要但困難的事情，比做一件簡單但無關緊要的事情容易。因此，要用大膽的想法激勵人們。

4. 激勵措施是一種超能力，請謹慎使用它們。

5. 把資源集中在少數高信心的賭注上；這說起來容易，做起來難。其實，你可以斷捨離比想像中更多東西。

6. 清晰而簡潔地溝通。

7. 每當你看到胡說八道和官僚作風時，就去抵抗它，並引領其他人都這麼做。不要讓組織架構阻礙人們有效地合作。

8. 結果才是關鍵；不要讓良好的流程成為糟糕結果的藉口。

9. 花更多時間招聘，請大膽使用能快速進步的高潛力人才。尋找優質人才，請不要只關注他們的聰明才智，更要找出他們能把事情完成的證據。

10. 超級明星類型人才比他們看起來更有價值，但你必須根據他們對組織績效的淨影響來評估人員。

11. 快速迭代可以彌補很多缺陷；通常如果你能迅速迭代，錯誤也是可以接受的。計劃應該以數十年為尺度，執行則以數週為尺度。

12. 不要與形同物理定律的商業法則作對。

13. 靈感是會消逝的，而人生瞬間即逝。不作為是隱藏風險。

14. 規模化往往有令人出乎意料的突發特性。

15. 複合指數是魔法。特別是，你真的想建立一個隨著規模擴大而獲得複合優勢的業務。

16. 永遠都要再次站起來，繼續前進。

17. 與優秀的人一起工作，是人生最美好的部分之一。

OpenAI奧特曼，也曾提出20至30歲時最該有的人生建議

現年38歲的他，在8年前三十而立時，也曾回顧自己在20到30歲時，最有用的建議並寫成網文「The days are long but the decades are short(一天很漫長但十年很短暫)。圖／聯合報系資料照片

其實，現年38歲的他，在8年前三十而立時，也曾回顧自己在20到30歲時，最有用的建議並寫成網文「The days are long but the decades are short(一天很漫長但十年很短暫)，文內洋洋灑灑列了36點建議。其中有不少跟個人更有關係。摘錄最值得重看的10點如下：

1. 請別把你的家人、朋友、或愛人放在人生的優先清單之後。少少的知交勝過100個點頭之交。別和你的老朋友失去聯繫，偶爾熬夜和他們聊天聊到天亮。多參加聚會。

2. 多和你的父母說你愛他們，多回去探望他們。

3. 關於金錢： 不論錢能否買到幸福，它至少能買到自由，這可是很重要的。另外，缺錢也會給人帶來壓力。有足夠的錢，能讓你不用為付房租而緊張，比有足夠的錢，買自己的飛機更能讓你幸福。但賺錢往往比花錢更有趣，即便我個人從未後悔過把錢花在朋友、新體驗、節省時間、旅行和我相信的事業上。

4. 關於工作：你不在乎的工作，很難做得出色。但是如果你不喜歡自己的工作，也很難在生活中獲得全然快樂和滿足。請努力工作：很多人會因為你選擇努力工作而覺得不滿-；但如果工作太努力，你的餘生都會消耗在這裡。

無論你從事什麼職業，都要以成為世界上最優秀的人為目標。即使失敗，你最終也可能會擁有一個不錯的位置。

5.人生沒有彩排，請活得有價值。時間有限且快速飛逝，請做你覺得開心又充實的事情。另外，不要花時間和你不喜歡的人維繫關係，請讓負面思考的人遠離你的人生，負能量很糟。

6. 青春，是一段無比珍貴的時光，千萬別讓它白白流逝。實際上，在你的二十幾歲日子裡，請用「有一天我會需要財務紀律，但不是現在」的態度面對。擁有世界上所有的財富，也追不回那些悄然溜走的時間。

7. 生命中總會有存在的焦慮。在重大人生事件或職業里程碑過後，這種感覺尤其明顯。聰明而有野心的人似乎特別容易受到影響。我認為，有些人拚命工作，就是為了不必花太多時間去思考這些問題。有這樣的感覺並不表示你有問題；你不孤單。

8. 要心存感激，並正確看待問題。不要抱怨太多，不要嫉妒他人的成功（但要記住，有些人會嫉妒你的成功，你得學會忽略這些聲音）。

9. 如何成功：選擇正確的事情去做（這至關重要，卻常被忽視），保持專注，相信自己（特別是當他人告訴你這行不通時），與能夠幫助你的人建立連結，學會辨識有才能的人，並努力工作。不過，辨別哪個值得做尤其困難，難就難在這屬於原創性的思考。

10. 無論好壞，一切都會過去的。

（本文出自2023.12.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）