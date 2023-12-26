日本家庭捨儲蓄重押投資 此趨勢料因稅改延續至明年

據日本銀行（央行）統計，今年至9月止，日本家庭金融資產增加100兆日圓（7,000億美元），其中股票、投資信託、債券和外國證券在內的投資資產就占了82%，可見隨日本和美國股市上漲、日圓走弱，日本民眾逐漸改變長期對現金的偏好。

投資資產也因此達到427兆日圓的歷史新高，占家庭金融資產20.2%，這是2007年9月全球金融危機以來最高的比率。過去10年增加的160兆日圓中，有一半發生在過去一年內。

投資人抓緊日、美股市最近上漲的行情。日經225指數今年來上漲27%，接近經濟泡沫破裂後的最高水準。標準普爾500指數截至上周為止全年上漲24%，接近歷史最高。

日圓今年走弱也大幅推升外國投資的需求。根據倫敦證券交易所集團統計，按日圓計價的標準普爾500指數今年上漲35%，超過美元計價的指數。同時，日圓貶值也提振了日本的出口類股。

據第一生命綜合研究所的星野卓也分析，就四季移動平均數而言，9月止三個月中家庭存款相較前一季減少4,400億日圓，而投資信託規模則增加2,500億日圓。

不過，很多家庭依然相當保守，可能討不到更多因股市上漲所帶來的好處。根據SMBC日興證券統計，現金和存款在日本家庭金融資產占比為52.5%，相較於美國和歐元區分別為12.5%和35.5%。

明年初推出有利投資的新稅制可望加速投資。SMBC日興證券的末澤豪謙說：「在散戶投資人中，持有股票和投資信託還有增長的空間。」

家庭外幣投資資產也隨日圓疲弱而增長，瑞穗銀行首席市場經濟研究員唐謙大輔估計，9月底的一年內外幣計價的存款、信託和證券成長13%，達到創紀錄的74.2兆日圓。