明年地緣政治風險升 考驗全球經濟

紐約時報報導，隨著軍事衝突持續和一系列重大選舉到來，二○二四年全球經濟遭遇日益升高的地緣政治風險。

葉門「青年運動」民兵襲擊紅海貨輪，是以哈戰爭的外溢效應，而中東衝突升級風險，是烏克蘭戰爭等難以預測危機中的最新一個。這些危機會為全球經濟留下傷痕。

此外，明年印度、印尼、墨西哥、南非、美國等約五十個國家將舉行選舉，大約廿多億人會前往投票所，但此時正值選民嚴重分裂、對政府不信任上升、對經濟前景深感焦慮之際，選舉不免帶來政治動盪。

選舉贏家將能決定重要政策，影響稅收減免、技術轉讓、ＡＩ發展、監管控制、貿易壁壘、投資、債務減免和能源轉型。民粹主義者若上台，可能會推動政府強化管控貿易、移民和外國投資。

明年規模最大的選舉在印度，印度正與中國大陸爭奪世界製造中心地位。台灣的總統大選，則可能加劇美中之間的緊張關係。墨西哥的投票將影響政府對能源和外國投資的態度，印尼新總統恐改變對鎳等重要礦產的政策。

十一月的美國總統大選勢將對全球經濟產生深遠影響。民調領先、可能再獲得共和黨提名的美國前總統川普主張，對所有進入美國的外國產品課徵百分之十關稅，降低美國與歐洲的夥伴關係 ，停止支持烏克蘭，且對中國大陸採取更對抗的立場。

目前為止，明年全球經濟前景喜憂參半。大部分地區的經濟成長依然緩慢，數十個發展中國家面臨主權債務違約的風險。從積極面看，通膨率迅速下降，正促使各國央行降低利率或至少停止升息。借貸成本降低通常會刺激投資和買房。

安全問題對經濟決策的影響可能比現在更大。俄烏戰爭爆發後，歐洲大幅減少採購俄羅斯石油、天然氣和煤炭，但中國大陸、印度和土耳其增加購買。與此同時，中美緊張局勢促使華府大手筆補助電動車、半導體和其他攸關國安的品項。

紅海商船遇襲事件，顯示世界碎片化正在加劇，此事迫使商船改道繞路，推高運費、保險費和油價。地緣政治分析師麥卡菲表示，過去幾個月來，葉門、哈馬斯、亞塞拜然和委內瑞拉等試圖改變現狀的較小角色，分量上升了。她說：「即使衝突規模較小，仍會以意想不到的方式影響全球供應鏈。地緣政治力量變得愈來愈分散，這也增加了不穩定性。」