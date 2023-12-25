日本要結束負利率了？日銀總裁暗示調整政策可能性提升
日銀總裁植田和男今天表示，達到央行通膨率目標的可能性「逐漸提升」，如果持續達到2%目標的展望十足提升，央行可能會考慮調整政策。
植田和男在一場向日本經濟團體聯合會的演說中表示：「如果薪資和物價之間的良性循環增強，持續且穩定達到我們物價目標的可能性大幅提升，我們可能會考慮調整政策。」這是他迄今談到有可能終結超寬鬆貨幣政策的最明確訊號。
植田表示，企業變得更加願意調升薪資和價格。
然而，植田和男表示，日銀尚未決定調整超寬鬆貨幣政策立場的具體時間，原因是總體經濟和市場發展情勢具不確定性。
植田說：「我們將審慎檢視經濟發展情勢與企業的薪資和物價設定行為，以便適當地決定未來的貨幣政策。」
由於通膨率已超過日銀的目標長達逾一年，許多市場觀察人士預期日銀明年會結束負利率政策，一些人士押注日銀最快1月就會升息。
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