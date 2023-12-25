快訊

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

樂觀看半導體2024重新揚帆 慎防美國1動作掀產業巨浪

長榮航空發6個月年終再加薪 改寫「K董」時代紀錄

2024大預測／為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果若將ESPN納為主要媒體播放平台，對串流媒體事業將是一大助力。美聯社
蘋果若將ESPN納為主要媒體播放平台，對串流媒體事業將是一大助力。美聯社

迪士尼（Walt Disney）和蘋果（Apple）曾有一段姻緣，雙方未來不無可能再度攜手合作。迪士尼執行長艾格（Bob Iger）正為運動頻道ESPN物色隊友，而蘋果執行長庫克也正為串流影片服務擴增足球和棒球內容。2024年，艾格很可能和庫克合作。

迪士尼正在爭取股東入股ESPN，這是艾格重掌迪士尼後規劃的一環。在維權股東壓力之下，他不得不重新評估迪士尼旗下電視網的事業組合，除ESPN外還有ABC和FX。

找蘋果合作是一個合乎邏輯的起點。艾格手中促成的一個代表性交易，就是在2006年以74億美元全股票併購蘋果聯合創辦人賈伯斯的動畫公司皮克斯（Pixar），賈伯斯也因此迪士尼成為最大股東，並成為迪士尼董事會的一員。庫克也在2011年延攬艾格加入蘋果董事會，艾格兼任蘋果董事到2019年。

迪士尼握有ESPN 80％股權，而出版商赫斯特（Hearst）擁有20％。截至9月底，ESPN透過基本電視方案擁有大約7,100萬訂戶。然而在串流媒體當道的時代，越來越不容易爭取更多觀眾。

迪士尼和蘋果在各自的串流媒體事業大舉投資。迪士尼需要的是資金，蘋果需要的是內容，所以交易上是可以互補的。庫克已經買下美國職業足球大聯盟（MLS）和美國職業棒球大聯盟（MLB）的轉播權。若將ESPN納為主要媒體播放平台將會是一大助力。此外，蘋果可以通過iPhone和Apple TV推廣這個體育頻道，相對也提高消費者的購買慾。

同時，艾格也爭取到現金挹注。 ESPN在截至9月的一年未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷（EBITDA）獲利約30億美元。以10倍本益比來算，ESPN企業價值為300億美元。蘋果握有1,620億美元現金，庫克可以輕鬆運用投資並向老友提供一條生路。

迪士尼 美國 足球

延伸閱讀

慶祝迪士尼百年 鋼琴家郎朗偕妻帶來幸福樂音

迪士尼保不住米老鼠版權！任何人都能盡情使用 專家曝還有絕招

賈伯斯病早期難診斷 醫師：10警示症狀持續3個月快就醫

人類活動成元凶！研究：約1430種鳥類已滅絕 是先前估計的兩倍

相關新聞

2024大預測／為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

迪士尼（Walt Disney）和蘋果（Apple）曾有一段姻緣，雙方未來不無可能再度攜手合作。迪士尼執行長艾格（Bob...

資產管理公司轉為看多日圓 分析師估可能繼續做多

資產管理公司自5月來首度從看空日圓轉為看多日圓，此時市場日益看好日本銀行（央行）可能在2024年終止超寬鬆政策，其他主要...

高塔半導體傳重提在印度設廠計畫 新夥伴是B.C. Jindal

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，高塔半導體（Tower）已向印度重新遞交提案，計劃在當地建設一座生產40奈米和和6...

蘋果主管暢談自研晶片 很仰賴台積電但不排除多元化

蘋果公司的硬體部門主管受訪時表示，蘋果為自家產品自研晶片，是公司過去20年來「最深刻的變化」，同時透露自研晶片有很大一部...

美國公債連四周上漲後 本周因兩因素恐難以為繼

隨著投資人對聯準會（Fed）下季開始降息的信心增強，美國公債上周四周連漲，創下3月以來最長連漲行情。隨投資人一面倒布局長...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周連八周上漲，創六年來最長連漲紀錄，最新的通膨數據讓市場更篤定明年降息會來得更早且更深。華爾街如今期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。