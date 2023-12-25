企業耶誕趴 改走運動風

耶誕佳節到來，許多企業也都在舉行耶誕或年終派對，但已改變做法，不再採用節慶意味濃厚的香檳、亮片、神祕耶誕老人和交換禮物等方式，改為以凝聚團結、感謝員工的「非典型」年終慶祝活動為主。

許多公司都在思索藉節日活動凝聚團隊之道，例如新創公司Outschool便想擺脫在酒吧布滿耶誕裝飾的聚餐模式，員工今年選擇全然不同的方式：匹克球課程。出租私人匹克球場和泳池的新創公司Swimply執行長卡羅表示，這股趨勢是戶外場地需求大增的原因之一。

企業活動規劃業者Teambuilding.com行銷協調人員蘿賓森指出，她發現有更多企業預訂團隊競賽，例如「謀殺神祕遊戲」或「酪梨醬大賽」（The Great Guac Off），而非特定節慶的主題活動，以免遭批評獨鍾單一節日、卻忽略其他節日，也讓活動不再只是吃吃喝喝。

Glow Events執行長澤尼克也發現，許多位於舊金山灣區的客戶認為節慶氣息濃厚的耶誕派對已過時，雖然Glow Events舉辦的活動較偏向傳統派對，但更強調沉浸式體驗，例如「鍍金年代」或「冬日奇景」，還有一家公司把辦公室改造成外太空場景。

很多企業改變年終派對方式，是為了提高活動的包容性，並營造難以靠視訊會議建立的團結感。