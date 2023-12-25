Royal Match躍手遊霸主

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

土耳其新創公司Dream Games研發的益智遊戲Royal Match異軍突起，拉下微軟旗下知名遊戲Candy Crush Saga（糖果傳奇）保持十多年的霸主地位，成為全球最賺錢手遊，在過去12個月手遊業處於低迷之際，表現比其他遊戲更出色。

英國金融時報（FT）報導，根據追蹤蘋果和安卓App商店消費者支出的Data.ai，Royal Match在7月成為全球手遊營收冠軍，至今每月營收仍維持全球第一。這家總部設於伊斯坦堡的新創公司在2021年推出其首款產品Royal Match。該公司去年初的估值為27.5億美元。

過去逾十年以來，Candy Crush一直是全球所有平台上最受歡迎的遊戲之一，今年累計營收達200億美元。Dream Games共同創辦人兼執行長艾德米爾說，截去10月底的過去一年中，消費者花在Royal Match的支出增加了一倍以上，使這款遊戲的年度毛營收運轉率（在支付App商店費用之前）增至20億美元。

消費者 糖果

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