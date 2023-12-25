與晉華和解 美光修復與北京關係

美國記憶體大廠美光科技已與有中國大陸政府背景的競爭對手晉華公司，針對一樁備受矚目的智慧財產權盜竊訴訟達成和解，成為美光努力修復與北京關係的最新之舉。

彭博資訊報導，美光表示，已與福建省晉華集成電路（積體電路）公司達成全球和解協議。美光發言人在電郵中表示，「這兩家公司將在全球各自撤回對對方的告訴，結束雙方之間的所有訴訟」，但拒絕提供更多細節。福建晉華也未立即回應。

今年五月，北京當局以網絡安全疑慮為由禁止「關鍵基礎設施」的營運商採購美光的晶片。美國也持續與盟國合作，阻止北京獲得最先進的半導體和最新的晶片製造技術。

美光六月警告，在該公司與總部在大陸的客戶相關的銷售中，約有一半可能受到影響，占其全球營收的「低二位數百分比」。美光表示，該公司全球營收約有四分之一來自大陸和香港的企業。美光似乎試圖安撫北京當局，包括承諾在其大陸晶片封裝廠再投資人民幣四十三億元，執行長梅羅塔也訪問大陸。

二○一七年，美光在美國控告福建晉華及其台灣合作夥伴聯電，指控這兩家公司竊取美光記憶體晶片的商業機密。

當時的川普政府將晉華列入所謂的實體名單，不准美國的零組件賣給晉華。聯電後來與美光和解，在與美國檢察官達成的協議中認罪，檢方同意放棄經濟間諜和共謀的重罪指控。