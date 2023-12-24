疫情、戰爭後迎來穩定？專家估2024年經濟展望：關注大陸、川普和下一個「黑天鵝」

對全球經濟而言，本世紀20年代迄今為止充滿顛簸。

2019年12月31日，也就是20年代開啟的前夕，世界衛生組織接獲通報，中國出現令人擔憂的神秘肺炎病例。

2020年3月，新冠病毒席卷全球導致各地封鎖，並在此後的兩年間對全球經濟造成巨大衝擊。

就在世界剛剛步出危機時，一場新的災難隨著俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭而展開。石油價格飆升加劇通貨膨脹。在疫情期間已受到重創的供應鏈進一步陷入混亂。歐洲大幅停止與最大能源伙伴俄羅斯的貿易往來。

此外還發生了一些重要插曲：加密貨幣崩盤、居家辦公革命以及人工智能在日常工作中日益引人注目的存在。委婉地說，這真是一場瘋狂的旅程。

那麼，在20年代邁向第五個年頭之際，全球經濟是否會迎來急需的喘息和穩定呢？別抱太大希望。

總體情況

過去幾年的戲劇化發展對經濟留下可觀的影響。

儘管全球發達經濟體的通貨膨脹明顯趨緩，但利率仍居高不下。央行行長們不願過早行動，人們對於通貨膨脹是否已得到控制心存疑慮，利率何時能下降尚無定論。

一些專家認為，收緊貨幣政策造成的影響要到2024年才會顯現，在2023年不會產生像許多人預期的影響。

牛津經濟研究院首席經濟專家斯萊特（Adam Slater）對德國之聲表示：「鑑於我們所見到的各種衝擊，全球經濟的疲軟程度並未像我們所預期的那麼大。但這只是時間問題」。

斯萊特預計，明年的全球經濟增長將明顯「疲軟」，而且不排除技術性經濟衰退的可能性。

已有預期指出，與2023年相比，2024年全球GDP增長不會有太大變化，但許多人預測會放緩。經濟合作與發展組織（OECD）預計明年全球經濟增長為2.7%，低於2023年的2.9%。國際貨幣基金組織預計增長為2.9%，而歐洲央行則預測增長為3%。

其中存在極大的地區差異。例如，國際貨幣基金組織預測美國的增長將比中國或歐洲強勁許多。

中國經濟「復甦或下滑」是2024年的關鍵問題

考慮到中國作為世界第二大經濟體對全球的重要性，其經濟放緩是2024年需要密切關注的議題。

斯萊特表示：「這對全球增長以及亞洲地區的經濟活力都很重要」。

印度政策研究中心高級研究員辛格（Sushant Singh）指出，中國經濟「復甦或下滑」是2024年的一個關鍵問題。

今年稍早前，世界銀行曾發出警告稱，中國經濟的萎靡不振將嚴重影響整個東亞地區，而東亞歷來是世界最大的經濟引擎之一。

美國國際戰略研究中心（CSIS）的萊恩希（William Reinsch）則對中國經濟前景更為樂觀。他對德國之聲表示：「國家控制的經濟體的一個有趣特點是，他們能夠推遲錯誤的後果」。

「他們會告訴銀行：貸款給這個行業。他們會告訴企業你不能破產，而如果他們想發出一個信號，他們會告訴企業你必須破產。但這是政府在發號施令」。

萊恩希認為，儘管中國確實存在嚴重經濟問題，但有關中國經濟崩潰的預測大多是站不住腳的。

「他們有一些非常強大的出口行業，首先是電動車電池、一系列消費電子產品和礦產等」，萊恩希說道。「中國經濟中有一些產業在全球範圍內非常有競爭優勢，這一點不會改變」。

與此同時，他對台灣問題感到擔憂。儘管習近平和拜登近期的會晤暗示著中美關系可能有所緩和，但中國攻台的可能性仍然困擾著全球經濟。

雖然中國武力攻台的可能性暫時不大，但萊恩希認為，這仍是令他感到擔憂的問題。「習近平正在考慮政治遺產的問題，而他想做的其中一件事情就是把最後一塊地圖拼上」。

烏克蘭、糧食和燃料

台海衝突可能還是遙遠的未來，烏克蘭戰爭卻是近在眼前的事實，而且可能在2024年繼續對全球經濟造成重大影響。

辛格認為，烏克蘭戰爭仍是最重要的變數。因為它直接影響到三方面：食物、肥料和燃料。這三者影響的人數最多，尤其是在全球南方「」。

過去兩年來，烏克蘭戰爭對全球能源和糧食市場產生了深遠影響，全球最貧困人口受到的衝擊最甚。

「如果情況在某種程度上趨於穩定或獲得解決，全球南方的大量人口將受益」。

辛格指出，還有一個更普遍的問題是，經濟預測和分析往往只關注富裕國家，對發展中國家及其嚴重經濟問題的關注不足，而在許多方面，這些問題自新冠大流行以來變得更加嚴重。

他以印度為例，高增長率遮掩了該國絕大多數人的生活現況。印度政府最近宣布將向該國超過8億人發放免費糧食。

「如果未來前景光明，我們就不會看到莫迪先生承諾在未來五年內向全國超過三分之二的人口提供免費糧食配給」。

選舉熱潮

印度是明年將舉行決定性選舉的幾個國家之一。

2024年是有史以來最大的選舉年，全球將有超過40億人參加選舉。台灣、巴西、巴基斯坦、印尼、土耳其、墨西哥、孟加拉國等將舉行重要選舉。

許多國家都具有全球經濟意義，但2024年美國總統大選無疑是最關鍵的一個。川普目前在民調中領先拜登，並且有可能在明年11月贏得大選，屆時將是他歷史性的第二次任期。

鑑於川普在上一次總統任期內如何挑起與中國的貿易戰，他的第二次任期對全球經濟意味著什麼，已令人們感到惴惴不安。

國際戰略研究中心的萊恩希表示：「這將會是一個巨大衝擊，因為他已經在談論全面關稅和一系列相當具顛覆性的事情。你可以相當確信，世界其他地方會過度反應，或肯定會作出反應」。

如果川普真的勝選，他將在2025年就職。

商界領袖和經濟學家已把目光投向了2024年許多其他因素和可能發生的事件。多個行業的綠色轉型以及人工智能發展的迅猛步伐可能會成為商業討論的核心內容。

但是，正如新冠疫情和烏克蘭戰爭教會我們的那樣，造成最大影響的往往是那些出乎意料、無法預見的事情。

萊恩希表示：「我更擔心的是黑天鵝之類的事件，那些無法預測、會引發災難性反應的事件」。

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